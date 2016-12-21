《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月21日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
*工商时报：
--支持政府新南向政策，金管会从明年1月1日起启动为期四年的新南向金融支援计画，其中银行对新南向18个目标国家的相关企业、当地台商，要每年增加3-7%的放款量，最多将逾2,400亿台币。
--因应年终资金需求高峰期，12月以来央行持续减发定存单，提供更充裕的短期资金，也使得金融业隔夜拆款利率一路走低至0.173%之下，创逾六年七个月新低，市场认为，短率下探无关22日中央银行理监事会利率调整，目前普遍仍预料重贴现率将维持在1.375%不变。
*经济日报：
--新政府将推动新一波扩大投资计画，台电率先宣布，将在彰化投资2,000亿台币启动多项〞风光计画〞，未来若能取得彰化外海27号风场，将再加码1,300亿台币，合计总投资金额3,300亿。
--经济部工业局赴行政院报告《产业创新条例》修法内容，会后政委陈添枝拍板七大修法方向，包括达门槛条件之外资，盈余分配免征营所税，统一从个人综所税扣缴；达投资条件门槛之天使投资人享减税优惠。
--台湾金控暨台湾银行董事长吕桔诚昨日表示，展望明年，景气仍具成长动能，银行业资金充裕并已做好准备，就等企业需求回温，台银将积极协助发展〞五加二〞创新产业、不会限制放款金额，因为台湾实体经济急需提振投资。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。