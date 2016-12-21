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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 08:33 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月21日

12月21日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周
二收市价的比较.(1美元=7.7652港元 )
    
    美股道琼工业指数 周二收高91.56点，或0.46%，报19,974.62
点。创下纪录最高收位，对美国当选总统特朗普政策的乐观情绪燃点涨势
。 
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股   较港股
                               价                量        普通股        溢价
                               （美元   （%）              (港元)        (%)
                               ）                                        
 中海油    <0883.HK            128.270  -0.22    7906      9.960         0.41
           >                                                             
 中国铝业  <2600.HK            10.310   0.59     11997     3.202         0.70
           >                                                             
 中国移动  <0941.HK            52.680   0.92     107192    81.814        -0.04
           >                                                             
 中国人寿  <2628.HK            12.810   -0.93    132075    19.894        -0.03
           >                                                             
 中石油    <0857.HK            75.990   -0.12    18336     5.901         0.70
           >                                                             
 中石化    <0386.HK            72.700   -0.04    14593     5.645         0.99
           >                                                             
 汇丰控股  <0005.HK            40.570   -0.78    2867821   63.007        0.81
           >                                                             
 中电信    <0728.HK            46.750   -0.13    7709      3.630         0.56
           >                                                             
 中国联通  <0762.HK            11.480   0.09     54370     8.914         -0.62
           >                                                             
 兖州煤业  <1171.HK            6.920    -1.56    2641      5.374         -0.86
           >                                                             
 华能国际  <0902.HK            25.180   1.21     14046     4.888         -0.44
           >                                                             
 南方航空  <1055.HK            25.960   -0.46    1624      4.032         -0.21
           >                                                             
 东方航空  <0670.HK            21.430   -0.79    2939      3.328         0.25
           >                                                             
 中        <0981.HK            6.650    2.94     37380     1.033         -90.18
           >                                                             
 
    （完）

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