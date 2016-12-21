《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月21日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
12月21日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周 二收市价的比较.(1美元=7.7652港元 ) 美股道琼工业指数 周二收高91.56点，或0.46%，报19,974.62 点。创下纪录最高收位，对美国当选总统特朗普政策的乐观情绪燃点涨势 。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 128.270 -0.22 7906 9.960 0.41 > 中国铝业 <2600.HK 10.310 0.59 11997 3.202 0.70 > 中国移动 <0941.HK 52.680 0.92 107192 81.814 -0.04 > 中国人寿 <2628.HK 12.810 -0.93 132075 19.894 -0.03 > 中石油 <0857.HK 75.990 -0.12 18336 5.901 0.70 > 中石化 <0386.HK 72.700 -0.04 14593 5.645 0.99 > 汇丰控股 <0005.HK 40.570 -0.78 2867821 63.007 0.81 > 中电信 <0728.HK 46.750 -0.13 7709 3.630 0.56 > 中国联通 <0762.HK 11.480 0.09 54370 8.914 -0.62 > 兖州煤业 <1171.HK 6.920 -1.56 2641 5.374 -0.86 > 华能国际 <0902.HK 25.180 1.21 14046 4.888 -0.44 > 南方航空 <1055.HK 25.960 -0.46 1624 4.032 -0.21 > 东方航空 <0670.HK 21.430 -0.79 2939 3.328 0.25 > 中 <0981.HK 6.650 2.94 37380 1.033 -90.18 > （完）
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。