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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 08:36 BJT

《香港重要政经日程》--12月21日-12月27日

================== 今日重要政经消息=================

12月21日（周三）

河北翼辰实业 首日挂牌。

09:30 同方友友 股东特别大会。

10:30 亨泰消费品 股东周年大会。

*12:00 香港投资基金公会传媒茶聚。

================== 近期重要政经消息=================

12月22日（周四）

AEON CREDIT 公布第三季度业绩。

金嗓子 公布中期业绩。

10:00 香港宽频 股东周年大会。

12月23日（周五）

CEC国际 公布中期业绩。

10:00 中石化冠德 股东特别大会。

12月26日（周一）

圣诞节后第一个周日假期。

12月27日（周二）

圣诞节后第二个周日假期。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）

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