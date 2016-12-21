中港个股：光大银行拟在境内发行至多500亿元优先股，补充一级资本

路透上海12月21日 - 中国光大银行 周二晚间刊登公告称，拟发行不超过5亿股境内优先股，募集资金总额不超过500亿元人民币，募集资金将全部用于补充该行其他一级资本。

公告称，本次优先股将采取境内非公开发行方式，分次发行，首次发行数量不少于总量的50%，剩余数量在2年内发行完毕，每股优先股票面金额为100亿元，按票面金额平行发行。不同次发行的优先股除票面股息率外，其他条款相同，每次发行对象不超过200人。

本次优先股拟采用可分阶段重置的票面股息率，即在优先股存续期内可采用相同股息率，或设置股息率重置周期，在相应期次优先股计息起始日后的一定时期内采用相同股息率，随后每隔一定时期重置一次。本次优先股票面股息率将不高于光大银行最近两个会计年度的年均加权平均净资产收益率。

光大银行称，目前中国经济进入新的发展周期，金融业改革将进一步深化，随着银行业监管改革和利率市场化的推进，资本问题日益成为银行经营中的核心问题。在“稳增长、调结构”的宏观经济政策背景下，银行业仍然肩负着支持实体经济平稳发展的重任，未来信贷投放需要维持稳定合理的增长速度，因而将导致风险加权资产的持续增长，对资本产生一定消耗，面临持续的资本补充压力。

光大银行6月公布其可转债融资方案，拟公开发行不超过300亿元的A股可转换公司债券，所募资金全部用于补充该行核心一级资本。目前该方案已获得银监会批准，尚需获得证监会等部门批复。