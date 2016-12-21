《全球重要经济事件一览表》--12月21日-12月28日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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12月21日(三)
曼谷--泰国央行货币政策委员会会议(0730)。
斯德哥尔摩--瑞典央行利率决议，并公布货币政策报告(0830)。
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯与货币政策部主管Marianne Nessen，就货币政策决议举行记者会(1000)。
12月22日(四)
北京--2016中国国际商会年会
上海--2016上海国资高峰论坛
马尼拉--菲律宾央行货币政策会议。
12月23日(五)
柬埔寨暹粒--澜沧江—湄公河合作第二次外长会，中国外交部长王毅将出席并与柬方共同主持会议。
12月26日(一)
东京--日本央行总裁黑田东彦在日本经团连的一个会议上发表讲话。
12月27日(二)
暂无重要经济事件。
12月28日(三)
暂无重要经济事件。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。