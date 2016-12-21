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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 08:53 BJT

《全球重要经济事件一览表》--12月21日-12月28日

(除特别说明外，均为GMT时间)

12月21日(三)

曼谷--泰国央行货币政策委员会会议(0730)。

斯德哥尔摩--瑞典央行利率决议，并公布货币政策报告(0830)。

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯与货币政策部主管Marianne Nessen，就货币政策决议举行记者会(1000)。

12月22日(四)

北京--2016中国国际商会年会

上海--2016上海国资高峰论坛

马尼拉--菲律宾央行货币政策会议。

12月23日(五)

柬埔寨暹粒--澜沧江—湄公河合作第二次外长会，中国外交部长王毅将出席并与柬方共同主持会议。

12月26日(一)

东京--日本央行总裁黑田东彦在日本经团连的一个会议上发表讲话。

12月27日(二)

暂无重要经济事件。

12月28日(三)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 张涛)

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