《香港报摘》--其他报纸重要消息12月21日

**明报**

--近年珠宝金行生意惨淡，目前在港开设47家分店的六福 趁租金回落平租旺角核心区街舖拓展眼镜业务，计划明年在港开10家分店拓展大众化消费客源。

--海航实业集团日前以每尺楼面地价1.36万元夺得启德住宅官地后，另一幅位于同区启德第1K区2号用地将于本周五截标，有测量师因应市况调高该地估值43%至每尺楼面地价1万港元，总地价约57.4亿港元。

**星岛日报**

--中国人寿 与旗下财产险公司拟斥资21.16亿元人民币，通过认购重庆信托所设立的信托计画项下的信托单位，投资于青岛地铁4号线PPP项目。

--受内地严格实施实名制影响，内地三大电讯商移动用户上客增长同告放缓；继联通 后，中国移动 以及中国电信 上月上客量分别放缓至1,423万户及26万户。

**苹果日报**

--市场“缺水”下，多间港银推出4厘定存吸人民币存款，当中大众香港短息高见4.8厘，一年期定存息亦罕见4.6厘，惟人民币明年若贬5%，存户仍然要蚀。

--吉利汽车 母公司吉利控股旗下富豪汽车（Volvo）发行优先股引入瑞典机构投资者，集资50亿瑞典克朗，折合约41亿港元，被视为富豪汽车为上市铺路。

--据外电报导，联想集团 为降低成本，计划重组巴西业务，员工数目将由5,000人减少至800人，裁84%人手。另外，原本计划兴建工厂面积更大减一半。

**东方日报**

--民众金融科技 公布，基于中国证监会对牵涉操纵证券市场的张永东作出行政处罚决定，联交所上市科不确信民众金融主席兼非执行董事张永东的品格、经验及才干胜任该职务，上市科认为张氏应停止担任民众金融的董事。

--融创中国 公布，以总代价约8.58亿元人民币，分别收购杭州金泓、杭州金合及杭州都成股权及债权。

**文汇报**

--中国铁路扣件系统供应商河北翼辰 今日挂牌，昨晚暗盘价上升。（完）

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