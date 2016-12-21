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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 09:12 BJT

《全球汇市》美元兑欧元守在14年高位，投资者寄望于特朗普政策

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.0381  1.0385  -0.04  -4.41  1.0860
    美元/日圆            118.05  117.84  +0.18  -1.87  120.30
    欧元/日圆         122.54  122.38  +0.13  -6.08  130.47
    美元/瑞郎            1.0295  1.0294  +0.01  +2.77  1.0018
    英镑/美元            1.2348  1.2365  -0.14 -16.22  1.4738
    美元/加元            1.3379  1.3367  +0.09  -3.32  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9456  6.9377  +0.11  +5.75  6.5680
    澳元/美元            0.7260  0.7259  +0.01  -0.21  0.7275
    新西兰元/美元        0.6920  0.6914  +0.09  +1.39  0.6825
    澳元/日圆         85.690  85.530  +0.19  -2.20  87.620
    新西兰元/日圆     81.690  81.480  +0.26  -0.35  81.980
    英镑/日圆         145.79  145.67  +0.08 -17.74  177.22
    澳元/新西兰元     1.0493  1.0493  +0.00  -1.60  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 戴素萍/汪红英/侯雪苹/陈宗琦；审校 张涛/徐文焰/王颖/王丽鑫/龚芳)

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