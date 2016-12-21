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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 09:42 BJT

全球金市：金价续跌，受美元持于14年高位附近拖累

美元兑主要货币周三保持优势，兑欧元稳坐14年高位附近，因全球收益率价差走势利好美元。与此同时，日本股市受日圆贬值提振，升至一年高位。

日本央行总裁黑田东彦周二对经济给出乐观评估，但寻求打消有关日本央行可能很快考虑加息的市场传言。

在截至12月初的一个月，俄罗斯央行的黄金储备大幅增长，为连续第二月增长。

瑞士海关周二发布的数据显示，上月印度从瑞士进口的黄金触及一年的最高水平。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦/侯雪苹；审校 戴素萍/杜明霞)

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