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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 09:29 BJT

国际油市：油价在淡静市况中微升，因预期美国原油库存下降

交易员称，油价走高主因市场预期美国原油库存将下降；美国原油库存数据将在周三晚些时候公布。

新加坡期货公司OANDA的分析师Jeffrey Halley称，预计美国原油库存将下降256.3万桶。

由于缺乏强劲的基本面，交易员称技术支撑和阻力区或将成为价格驱动因素。

“美国油价或将涨至每桶54.37美元，因其已突破阻力位53.36美元，”路透大宗商品技术分析师王涛说道。

“布兰特原油料将突破每桶55.79美元的阻力位，”他称。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/王琛；审校 陈宗琦/龚芳)

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