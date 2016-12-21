国际油市：油价在淡静市况中微升，因预期美国原油库存下降

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
交易员称，油价走高主因市场预期美国原油库存将下降；美国原油库存数据将在周三晚些时候公布。
新加坡期货公司OANDA的分析师Jeffrey Halley称，预计美国原油库存将下降256.3万桶。
由于缺乏强劲的基本面，交易员称技术支撑和阻力区或将成为价格驱动因素。
“美国油价或将涨至每桶54.37美元，因其已突破阻力位53.36美元，”路透大宗商品技术分析师王涛说道。
“布兰特原油料将突破每桶55.79美元的阻力位，”他称。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰/王琛；审校 陈宗琦/龚芳)
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