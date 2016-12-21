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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 09:29 BJT

香港个股：中国信达向中远海运配售近62亿港元H股，补充核心一级资本

路透香港12月21日 - 中国四大资产管理公司--中国信达 周三称，计划向中国远洋海运集团旗下中远海运金融配售近62亿港元H股，以补充核心一级资本。

据公告，中国信达将向中远海运金融配售约19.08亿股新H股，配售价每股2.88元人民币（约3.22港元），总价款约54.95亿元（61.47亿港元）。中远海运金融将持有中国信达经扩大后的H股股本14.06%及全部股本4.999%的股份。

配售价较中国信达周二收市价2.65港元，约22%溢价。该公司表示，本次集资所得款项将用于补充核心一级资本，支持业务发展。

今年稍早中国信达先后完成680亿港元收购香港南洋商业银行，及发行32亿美元4.45%股息率的非累积永续境外优先股以补充其他一级资本。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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