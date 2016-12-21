香港个股：中国信达向中远海运配售近62亿港元H股，补充核心一级资本

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月21日 - 中国四大资产管理公司--中国信达 周三称，计划向中国远洋海运集团旗下中远海运金融配售近62亿港元H股，以补充核心一级资本。
据公告，中国信达将向中远海运金融配售约19.08亿股新H股，配售价每股2.88元人民币（约3.22港元），总价款约54.95亿元（61.47亿港元）。中远海运金融将持有中国信达经扩大后的H股股本14.06%及全部股本4.999%的股份。
配售价较中国信达周二收市价2.65港元，约22%溢价。该公司表示，本次集资所得款项将用于补充核心一级资本，支持业务发展。
今年稍早中国信达先后完成680亿港元收购香港南洋商业银行，及发行32亿美元4.45%股息率的非累积永续境外优先股以补充其他一级资本。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 曾祥进)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。