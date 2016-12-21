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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 09:27 BJT

中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续涨，CFETS指数升至95.10

路透上海12月21日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币
汇率指数周三较上日微升0.05%至95.1；SDR篮子指数微升至95.8，BIS篮子指数微升至96.44
。

    今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.79%，SDR篮子指数跌3.08%，BIS指数跌5.18%
。        
 CFETS篮子货币  今日中间价  CFETS篮子货币较
                            上日升贬点数
 人民币<CNY=PB      6.9489              -21
 OC>                        
 欧元<EURCNY=P       7.227               36
 BOC>                       
 日圆<JPYCNY=P      5.9014              352
 BOC>                       
 港元<HKDCNY=P      0.8948             -3.6
 BOC>                       
 英镑<GBPCNY=P      8.6021              127
 BOC>                       
 澳元<AUDCNY=P      5.0545             -115
 BOC>                       
 新西兰元<NZDC      4.8171              -13
 NY=PBOC>                   
 新加坡元<SGDC      4.8137             -123
 NY=PBOC>                   
 瑞郎<CHFCNY=P      6.7625               81
 BOC>                       
 加元<CADCNY=P      5.2036             -159
 BOC>                       
 林吉特<CNYMYR       0.643                9
 =PBOC>                     
 卢布<CNYRUB=P      8.8378             -697
 BOC>                       
 泰铢<CNYTHB=C      5.1779              207
 FXS>                       
        
    为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中
国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发
布人民币汇率指数数据。

    另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<.
RXYH>最新报96.19，较上日微升0.05%；RXY全球在岸人民币指数 报95.88，微升0.02
%；RXY参考离岸人民币指数 报96.02，微升0.03%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY
>报95.72，微跌0%。

    汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币
兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 
（完）

 (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)

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