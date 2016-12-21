中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续涨，CFETS指数升至95.10

路透上海12月21日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周三较上日微升0.05%至95.1；SDR篮子指数微升至95.8，BIS篮子指数微升至96.44 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.79%，SDR篮子指数跌3.08%，BIS指数跌5.18% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较 上日升贬点数 人民币<CNY=PB 6.9489 -21 OC> 欧元<EURCNY=P 7.227 36 BOC> 日圆<JPYCNY=P 5.9014 352 BOC> 港元<HKDCNY=P 0.8948 -3.6 BOC> 英镑<GBPCNY=P 8.6021 127 BOC> 澳元<AUDCNY=P 5.0545 -115 BOC> 新西兰元<NZDC 4.8171 -13 NY=PBOC> 新加坡元<SGDC 4.8137 -123 NY=PBOC> 瑞郎<CHFCNY=P 6.7625 81 BOC> 加元<CADCNY=P 5.2036 -159 BOC> 林吉特<CNYMYR 0.643 9 =PBOC> 卢布<CNYRUB=P 8.8378 -697 BOC> 泰铢<CNYTHB=C 5.1779 207 FXS> 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报96.19，较上日微升0.05%；RXY全球在岸人民币指数 报95.88，微升0.02 %；RXY参考离岸人民币指数 报96.02，微升0.03%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY >报95.72，微跌0%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)