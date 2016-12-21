中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续涨，CFETS指数升至95.10

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海12月21日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币 汇率指数周三较上日微升0.05%至95.1；SDR篮子指数微升至95.8，BIS篮子指数微升至96.44 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌5.79%，SDR篮子指数跌3.08%，BIS指数跌5.18% 。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较 上日升贬点数 人民币<CNY=PB 6.9489 -21 OC> 欧元<EURCNY=P 7.227 36 BOC> 日圆<JPYCNY=P 5.9014 352 BOC> 港元<HKDCNY=P 0.8948 -3.6 BOC> 英镑<GBPCNY=P 8.6021 127 BOC> 澳元<AUDCNY=P 5.0545 -115 BOC> 新西兰元<NZDC 4.8171 -13 NY=PBOC> 新加坡元<SGDC 4.8137 -123 NY=PBOC> 瑞郎<CHFCNY=P 6.7625 81 BOC> 加元<CADCNY=P 5.2036 -159 BOC> 林吉特<CNYMYR 0.643 9 =PBOC> 卢布<CNYRUB=P 8.8378 -697 BOC> 泰铢<CNYTHB=C 5.1779 207 FXS> 为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中 国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发 布人民币汇率指数数据。 另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数<. RXYH>最新报96.19，较上日微升0.05%；RXY全球在岸人民币指数 报95.88，微升0.02 %；RXY参考离岸人民币指数 报96.02，微升0.03%；RXY参考在岸人民币指数<.RXYRY >报95.72，微跌0%。 汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币 兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。