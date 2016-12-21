港报财经评论：中美水龙头紧闭，港股捱打休还手--信报12月21日

中美水龙头闩紧 港股捱打休还手/ 习广思

恒指 昨天虽然只是回吐百余点，但关键是H股特别是中资金融股，表现十分疲弱，国指跌了1%。过去8个交易天，恒指只有两天微弹，走势疲弱，入市值博率低。内地进入调整货币政策阶段，港股跌势仍将持续，直至美元及美债利率有转向为止。

不论是人民银行主动操作降低杠杆，还是外围美元强劲，人民币贬值，内在及境外两股力量都在加大内地流动性偏紧的情况，正所谓「有水则生、无水则散」，中资金融股因而近期表现相当疲弱，此形势不会短期得以改善，港股后市仍是捱打居多，相信要等中美债息进一步拉阔，带动人民币滙率回稳，以及人行的降杠杆措施陆续到位，调整始有望完成，这个过程仍需一段时间。

昨天中国10年期国债孳息升至3.5厘，达16个月高位，理由是人行官员接受内地《金融时报》访问时透露，明年首季将把银行表外理财产品纳入广义信贷范围，以合理引导金融机构加强对表外业务的风险管理。

过去两年，银行表外的理财产品余额倍增，截至今年6月底时已达26.3万亿元人民币，它们大量投资于贷款、债券及货币市场，是不少企业的重要资金来源，亦催生了债市狂牛。今次加强监管，长线是好事，有助降低金融风险，但短线难免带来波动。银行自表外理财产品撤资在所难免，资产市场「缺水」价格自然会下跌，近期无论是短期的货币市场或是长期的债市，息率均在抽升。

外围方面，特朗普虽然仍是一个谜，上场之后的财政及贸易外交政策会怎样，目前还充满变数；不过，市场还是信心满满，美滙指数及美债息率都只是大涨小回，这将增加人民币的贬值压力，人行因而被迫进一步收紧流动性。昨天中美10期国债息差距只有0.85厘，息差回升至近两年的高位1.5厘，亦十分正常，所以，就算美息不再升，内地利率也要进一步上扬，若美息继续抽上，内地利率便要追到气咳，否则，人民币唔易企稳。虽然高债息及强美元对美国经济也会有抑制的作用，因为美国企业及联邦政府的债务相当之高，可是，美元未死之前，人仔会贬得更快。

特朗普胜出大选后，美债息及铜价均趋升，但本月初开始，期铜率先见顶，但美10年期国债孳息继续上扬，这背驰的现象反映市场对中美的看法，中国是世界最大的的铜用家，占全球铜消费量逾四成，曾有研究指出内地的铜需求不少是与财务操作有关，投资者以铜作抵押，套现投资高息的理财产品作利率套戥，但当内地加强监管理财产品，这方面的财务操作会减少，使铜价下跌。

昨天日本央行议息后调高了经济的评估，认为经济正温和复苏，私人消费转趋稳固，央行行长黑田东彦表示，会维持现时的宽松货币政策，因为距离2%的通胀目标仍远，他亦不认为疲弱的日圆会构成什么问题，弱日圆有助提振通胀。滙市听完佢老哥咁讲，自然放心沽日圆啦，执笔时，又再升近118水平。

特朗普可说是日相安倍的救星，今年大部分时间，日圆偏强，日股大跌，安倍经济学近乎盖棺，怎料老特胜出大选后，美元兑日圆升了15%，日本经济及日股当堂生晒，黑田与中国的小川比较，自然系「执到条好筹」，难怪安倍在老特未正式就职，就「拿拿临」赶住去纽约叩头请安。老特开口埋口话中国是货币操控国，查实最大的操控国是日本，所以，说谁操控货币，其实无甚意义，只是政治需要而已。

今年国际上恐怖活动亦令人不安，最新是柏林圣诞市集货车撞进人群造成伤亡，俄国驻土耳其大使在镜头前遭人射杀，枪手是报复俄国支持敍利亚政府，虽说是恐袭，应受到谴责，但事件也反映世上有极度不满及不安的人群，中东及敍利亚问题正正显示国际秩序趋向崩溃，联合国完全发挥不到作用，列强各有盘算。

西方民粹主义抬头，建制的力量受到严重挑战，领导人自顾不下，政治前途未卜，哪有心情理会国际问题。特朗普上台后的世界舞台，凡事以利为先，并非领袖之才，世局更加混乱居多。金融市场会如何折现种种不明朗及风险，会是未来一年一个重要的课题。（完）

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