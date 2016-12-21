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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 11:42 BJT

台湾债市：10年券105/11期公债仍未成交，观望央行会议和发债计划

路透台北12月21日 - 台湾10年指标公债105/11期 周三近午尚未成交。交易员表示，时近年底市况清淡，各方观望央行的理监事会议、和周五的发债计划。

交易员表示，时近年底市况非常清淡，不只现券市场，冷券市场的成交也陷低迷。他们认为，年底之前这样的情况可能会一直持续下去。

〞年底前大家也都不太想动了，〞一位大型银行交易员说。

交易员预估，今天10年券105/11殖利率区间暂看1.16-1.20%。

台湾央行将于周四(22日)召开第四季理监事会议。路透调查显示，逾九成受访金融机构预计央行重贴现率将维持在1.375%不变，为连续第二季维持利率不变。

美国公债价格周二下滑，因股市上涨，令避险资产的需求降低，且没有新的经济数据为美国经济强度提供进一步指引。 美国指标10年期公债 尾盘收益率报2.56%，周一尾盘报2.54%。

周五午后二时财政部则将公布明年的发债计划。先前财政部召开交易商大会商议明年发债计划，会中率先决议明年将停发三年期公债。明年公债发行额料约4,000亿台币。

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