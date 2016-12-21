港报财经评论：明年不甚明朗，港股未能乐观--经济日报12月21日

明年不甚明朗 港股未能乐观/ 林瑞芬

2016年将过去，2017年将至。不过，2017年如雾里看花，看不透，故宜审慎为上。

恒指 昨收21,729，跌0.47%，跌穿200天綫，步步试底。恒指在2015年12月31日收21,914，2016年开年即遇重挫，2月才见底18,278，幸一路高走，形成先跌后升格局。

不过，恒指至9月又辗转回落，2016年余下时间如无意外，大致与年初开市水平相若，拉平作总结。

2017年不明朗风险因素而言，粗略盘点，首先是美国的加息周期或比市场预计来得快，其次中、美外交、贸易或有摩擦，人币仍在贬值，以及英国硬脱欧等等。

不过，市场总有两面睇，随着中、港今年落实深港通之后，两地股市更为互动互通，资本市场开放下，在人币贬值压力未尽全消下，内地机构性投资者分散投资流入港股的中期推动力还是预期会逐步出现。

2017年1月个人购滙额度的再次放开，料会给人币滙率造成更大压力。加上，特朗普上场，中、美国债息率高企，加上恒指目前仍于自9月以来开始的下调浪，未许乐观。

按周綫图看，后市不宜失守今年4月突破的高位密集阻力（现变支持）兼250天綫防綫21,400水平，不然，大大破坏近年一浪高于一浪的走势，或重蹈去年初覆辙，于2017年先捱跌势试底，作出更深度调整。除非升破50天平均綫（22,751），才能确认化解沽压。

大蓝筹方面，今年末季，滙丰 及恒生银行 明显跑赢大市，市场预期加息潮中，两银行股可在息差上拉濶。

滙丰宣布，于8月4日起开始回购计划已经完成，公司已按平均价6.0567英镑，以昨日滙价计折合约58.3港元，回购3.25亿股，代价25亿美元。没有了回购效应，且看滙丰能否逆流而上，如能，股价可被看高一綫。昨日该股收62.5港元，跌2%。技术上，滙丰能持续稳守60港元楼上，仍可跑赢大市。

相信不少投资者也关心今年大部分时间造好的腾讯 ，何时再展升浪。

按月綫图示，该股今年第二及第三季上升之后，第四季主调是下跌。自2010年始，腾讯的调整浪，一般在3至5个月不等，至今已调整近三个月，新的一年，1月或续被压，但估计最快于2月或走出调整趋势。始终这数月来的股价调整，腾讯的基本面无大变化，变的是市场的购买力减弱，本浪捱跌如不跌破关键支持区163至165港元，迟早是可以重拾强势，昨收181.7港元，目前耐性等着低吸机会。

引述本月交银国际报告指出，现时腾讯手游收入在中国的市占率已达36%，最近的手游推广策略稍有调整，以提升用户黏性和付费比例来延长游戏生命周期，看好该业务长期表现。

此外，集团开放自助竞价平台，降低广告门槛和扩大覆盖范围，推动微信朋友圈广告收入快速增长。支付相关收入增速亦快，主要受商户收入提升所推动，市场占有率已从年初的19%，升至年末的38%，支付业务目前保持利润盈亏平衡。

麦格理则发表研究报告指出，腾讯QQ/微信的月活跃用户人数已分别达6.47亿及8.46亿人，同时是中国第二大的网上支付平台，至9月底，共有3亿QQ/微信支付帐户绑定了银行卡。

集团旗下的财付通，交易活跃于个人的快捷支付，包括「红包」活动等，自3月起，用户于户口中提取现金将收取0.1%的手续费，令其利润增加，预期今年支付业务或云业务的收入将增长310%至167亿元人民币，毛利亦见从0%升至16%。

国海证券的「假章门」事件，引发国内债市信用危机，乃系统性危机，正在善后，但人行既已出手，望事件逐步平息。

不过，短期就影响流入股市的资金面。继险资被打压外，银行理财增量资金主力亦受打压。据《金融时报》刊登了《央行有关负责人就表外理财纳入宏观审慎评估答记者问》，受采访的央行有关负责人透露，央行将于2017年一季度开始正式将表外理财（扣除现金和存款等）纳入广义信贷范围，以合理引导金融机构加强对表外业务风险的管理。这一措施启示，银行理财资金投入股市一途也被遏抑。

A股缺水，相信投资者将保持高度警惕，今年高位已见后，调整浪或至明年元旦后春节前附近。上证 昨收3,102，跌0.5%，短期若低收3,100确认失守上升轨转弱讯号强，考验3,000心理关口。（完）

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