港报社评：学校滥收费歪风炽，教局不容推卸责任--明报12月21日

申诉专员公署主动调查，发现有幼稚园收取逾千元报名费，单是报名程序就有过百万元盈余，惟教局仍批准上调报名费。教育局审批过程粗疏被动，不问合理与否，犹如橡皮图章，固然未尽责任；一些贵族名校幼稚园涉嫌巧立名目滥收费用，近年亦有变本加厉之势，千元报名费仅属其一。虽说本港幼稚园皆为私营，家长肯付高昂费用，是「一个要打一个愿捱」，但教育不应沦为只讲供求关系的商品，政府必须过问不合理情况，不容滥收费用牟利歪风愈吹愈烈。

教局将幼稚园报名费上限定为40元，若校方要求超收报名费则须向教局申请，并呈上开支用途。申诉署发现，本港有36间幼稚园获教育局批准收取超过40元的入学报名费，当中有30间是国际幼稚园，报名费介乎300至3700元。申诉署指出，其中一间幼稚园收取逾千元报名费，收入总额远超其预计开支，盈余逾百万元，但是教局下一学年仍批准该校报名费超限的申请。最荒谬的是，该幼稚园声称报名费包含租用场地及设施开支共逾10万元，惟申诉署发现该校占地数千平方米，设施齐全。即使涉事幼稚园并非企图藉此牟利，教局未追问校方如何处理盈余、是否需租场地，即盲目批准幼稚园新申请，肯定是怠忽职守。

申诉署促请教局制订严谨机制，防止幼稚园藉收生报名费牟利。教局昨天回应时，承诺会更严谨监管和审批幼稚园报名费，包括要求幼稚园提高收取报名费的透明度，向家长清楚解释收费用途、理据和提供的服务，跟进超限收费幼稚园过去收生的开支收入纪录，以及加强培训教局人员检视财务报表的技巧等，惟同时重申幼稚园全属私营，部分属牟利性质，虽然校方收取任何费用均须事先获局方批准，但是假如没有接受资助，按现行机制，校方毋须提交核数报告等财政资料供教局审核。换言之，教局难以审核校方收生程序的收支，因此也无从判定校方是否藉机牟利。

教局这种说法，形同推卸责任，令人怀疑局方是否有决心遏阻幼稚园收生巧立名目牟利，所谓「更严谨监管和审批幼稚园报名费」，会否沦为走过场的门面工夫。幼稚园全属私营，不代表可以为所欲为，既然它们是根据教育条例向教育局注册，政府就有责任监管。

近年国际幼稚园颇受一些本港家长青睐，出现争崩头的情况。国际幼稚园与本地幼稚园最大不同，是采用非华语作为主要的教学语言，诸如英语、日语等，一些家境相对富裕的家长，希望年幼子女能先入读国际幼稚园，之后继续升读国际学校中小学部。这些国际学校，不少都有外国贵族学校背景，部分更获特区政府厚待，以1000元象征式地价，批出市值数以亿元计的大幅地皮，在港开设非牟利学校，还获当局提供亿元计免息贷款。

然而过去数年，一些非牟利国际学校就被质疑巧立名目，向家长收取巨款，例如游说有意报名的家长购买金额百万元计的零息债券或票据，换取入读幼儿班的名额，部分学校更不会发还债券本金，惹来敛财疑云。有非牟利国际学校更被怀疑利用财技，将学校费用「左手交右手」，让校董可以分红。既然这些国际学校获特区政府提供不少优惠，当局理所当然加强监管，防止敛财。可是教局表现被动，跟进不力，令人不敢恭维。

过去数年，幼稚园申请收取超限报名费的个案持续上升，由2013年的9间，攀升至36间。诚然，正如一些教育界人士所指，幼稚园报名费上限定为40元，可能太低，有必要略为调高，但上千元计的报名费，未免令市民心生疑惑。翻查部分报名费较高幼稚园的财务报表等资料，很多均未有说清楚报名费用途。或有论者认为如何厘定报名费多寡，是学校的自由，在自由市场原则下，收取高昂报名费，不过是以高门槛筛走部分有意报名者的方法，并无不可。这种说法站不住脚，皆因这些幼稚园本已收取昂贵学费，并没必要再以高昂报名费，令部分家长知难而退。面对申诉署今次的批评，倘若教育局仍然未能采取强而有力措施，仅仅空谈提高透明度云云，其他学校看在眼里，恐怕也会有样学样，助长滥收费用歪风。

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