港报社评：觅地起楼进度落后，下届特首任重道远--信报12月21日

美国联储局上星期决定加息四分一厘，暗示明年将再加息三次，究竟对于香港的楼市有没有影响？相信这是很多人十分关注的课题，毕竟房屋与土地问题始终是香港人的「重中之重」。虽然理论上加息必然令楼价造成压力，然而本地银行未必跟随美国加息，即使跟加，也不一定加足，若然香港利率上调幅度轻微，楼市受压的程度也许不明显；有人甚至乐观地估计，明年或者以后，楼价继续攀升。

属于乐观派的肯定包括部分中资财团，海航集团旗下海航实业于一个半月之内连环出击，以「癫价」购入两幅东九龙启德住宅靓地，合共豪掷一百四十二亿四千九百万元。上月二日，海航以八十八亿三千七百万元投得启德发展区一幅可发展楼面逾六十五万方尺的地皮，楼面尺价一万三千五百元；海航于前日再下一城，以中标价五十四亿一千二百万元勇夺启德发展区另一幅面积九万四千八百方尺的住宅地，可建楼面近四十万方尺，尺价一万三千六百元，比上次高出一百元，较市场预期上限多两成。不问可知，这个信心十足的中资财团对后市非常乐观，美国加息和特区政府加推楼市辣招根本不放在眼内。

与此同时，运输及房屋局局长张炳良昨日公布最新一份《长远房屋策略》进度报告，未来十年的房屋供应目标维持去年订立的四十六万个单位，公私营住宅比例仍然是六比四；公营房屋二十八万伙，当中二十万个公屋单位，另外八万个资助出售房屋包括居屋，私营住宅单位为十八万个。虽然建屋目标与去年相同，但预料实际的落成量有偏差。

政府在假设所有觅得的土地均能顺利推出作建屋之用的情况下，未来十年只可兴建约二十三万六千个公营房屋单位，比目标少四万四千个。张炳良指出，未来十年的建屋关键在释放土地，建屋量未能配合需求对社会是警号，大众须承认土地供应紧张，局方会考虑以释放棕地及填海等方法增加土地供应，希望社会支持政府的觅地建屋方案。

简单来说，公屋依旧求过于供，轮候册平均四年半（愈来愈长）的上楼时间难以缩短，私营房屋的供应量也未必能够满足长期存在的刚性需求。在这个张炳良口中的「警号」之下，地产商对于楼市感到「乐观」并非没有根据，如果加息的势头不是既急且猛，楼价的抗压能力仍然顽强。

公平地说，现届政府纵有百般不是，梁振英任内始终为了尝试解决房屋问题而付出过相当大的努力，否则不会有「盲抢地」之讥。《长远房屋策略》正是企图拨乱反正的产物；此外，还有接二连三推出楼市辣招，试图为楼价及租金降温。问题是，付出的努力换来正面的效果吗？

楼价愈来愈高产生一个副作用，就是单位面积愈来愈细，最新的私楼蚊型单位所创纪录是一百二十八方尺。这一点具体而微地反映香港人的住屋质素每况愈下，就算刻苦耐劳储够了置业首期荣升业主，仅仅买来一个变相劏房罢了。值得注意的是，政府的建屋目标之中，私楼单位的面积大小是没有考虑的，因此，兴建蚊型单位不排除陆续有来。

现届政府只余约半年任期，何况现已进入特首选战的混乱期，连财政司司长曾俊华也辞职了，所以一切希望惟有寄托于任重道远的下届政府。无论下一任特首是谁，觅地建屋都应该继续被列作施政方针的「重中之重」，并且加倍努力追赶落后的建屋进度。没错，觅地建屋有时候会遇到诸如横洲事件那样的争议和阻力，然而横洲事件同时反映民心所向，只要不存在利益输送，香港人应该不介意地尽其利，发展出安居乐业的广厦千万间。

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