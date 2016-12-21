港报社评：缺地愈益严重，官民须面对现实--经济日报12月21日

港府公布《长远房屋策略》2016年周年进度报告，反映中短期土地不足的无米炊情况恶化，加上中长期欠地达1,200公顷，港府与市民必须坦诚面对缺地问题，务实寻求出路。

土地与单位供应不足已路人皆见，惟更忧心是问题日益严重，最新警号是港府昨公布的《长远房屋策略》2016年周年进度报告，10年总房屋供应目标虽维持在46万个，公私营比率亦保持在6：4，但公营房屋方面，政府已觅土地而可建的房屋仅23.6万个，较去年底展望时的25.5万个单位更少，换言之，预期短缺由2.5万个大增至4.4万个。

公营房屋如此，私营呢？私营供应较佳，政府昨强调未来3至4年一手住宅市场潜在供应量已增至9.3万个，较现届政府上任时的预计供应量6.5万个高出43%。

此当然是政府力增土地供应的成绩，惟亦得面对一个现实，即发展商因应市场需要而纷推迷你化、劏房化的新盘，此短时间内确可助增单位供应量，回应市民上车需要，惟愈住愈贵、愈住愈细却日益普遍，令市民的居住质素恐怕不升反跌。

而将目光放得更远，据港府《香港2030+》规划远景，本港中长期土地供应更最少仍缺1,200公顷，严重制约了本港在居住、工商业经济、民康等各方面发展。本港土地供应不足明显是短、中、长期都存在的严重问题。

正因此已是近年愈益明显的各方面发展的重要掣肘，港府其实不乏对应策略，如中短期靠改变土地用途及增加发展密度，中长期则开展包括东大屿山都会和新界北两个策略增长区等土地开发大型项目。

然而，改变土地用途说易行难，如政府已物色约150幅具房屋发展潜力的土地中，有70幅属「绿化地带」用地，势遇环保组织反对，事实上，城规会亦已拒绝其中3幅的改变用途申请。东大屿山都会和新界北两个策略增长区则分别涉及填海及收回大量棕地，现时虽都尚处最早期探讨阶段，但可以预见环团或既得利益者的大力反对。

本港政界焦点正聚焦于谁会参加特首选举，惟不论谁最终当选，下任政府都回避不了短、中、长期土地短缺的难题，且若愈拖只会愈严重，故必须力争社会共识，开拓供应；民间亦要面对现实，不能只管反对，须有建设性意见与参与，如此无米炊的困局才能有望打破。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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