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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 09:46 BJT

金属期市：伦敦期铜进一步脱离一个月低点，因预期需求提升

上海期交所期铜 上涨0.2%至每吨45,040元人民币(6,483美元)。

国际铜业研究组织(ICSG)在最新月度报告中称，9月全球精炼铜供应短缺1.5万吨，8月则为过剩15.6万吨。

印尼矿业部的煤炭和矿产局长Bambang Gatot周二称，矿业部预计该国明年的铜产量将跳增至71万吨。(完)

(编译 王丽鑫/王琛；审校　陈宗琦/戴素萍)

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