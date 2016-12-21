金属期市：伦敦期铜进一步脱离一个月低点，因预期需求提升

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
上海期交所期铜 上涨0.2%至每吨45,040元人民币(6,483美元)。
国际铜业研究组织(ICSG)在最新月度报告中称，9月全球精炼铜供应短缺1.5万吨，8月则为过剩15.6万吨。
印尼矿业部的煤炭和矿产局长Bambang Gatot周二称，矿业部预计该国明年的铜产量将跳增至71万吨。(完)
(编译 王丽鑫/王琛；审校 陈宗琦/戴素萍)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。