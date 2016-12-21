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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 09:46 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆在东京定盘后上涨，进口商买汇

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    * 日本进口商在东京定盘后有不错的买盘，需求强劲
    * 出价提高表明许多人错失了本周在117下方走势的机会
    * 美元兑日圆从先前的117.71低位，涨至118.06，昨日高位在118.24
    * 其他近期高位有周五的118.43、周四的118.66
    * 在119.00的期权障碍前则有防御性卖单
    * 自117.70附近起，一路向下有买单
(完)
  
 (编译 戴素萍 审校 陈宗琦)

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