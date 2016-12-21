《汇市简讯》美元兑日圆在东京定盘后上涨，进口商买汇

0133GMT * 日本进口商在东京定盘后有不错的买盘，需求强劲 * 出价提高表明许多人错失了本周在117下方走势的机会 * 美元兑日圆从先前的117.71低位，涨至118.06，昨日高位在118.24 * 其他近期高位有周五的118.43、周四的118.66 * 在119.00的期权障碍前则有防御性卖单 * 自117.70附近起，一路向下有买单 (完) (编译 戴素萍 审校 陈宗琦)