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货币新闻 | 2016年 12月 21日 星期三 10:06 BJT

芝加哥期市：大豆价格上涨，从一个月低位反弹

以下为0121 GMT报价： 
 合约               价格          变动         涨跌%         两日涨跌%       30日移动均   RSI
                                                                             值           
 CBOT 小麦          402.75        -0.50        -0.12%        -1.59%          416.12       57
 CBOT 玉米          350.75        0.50         +0.14%        -1.54%          355.30       51
 CBOT 大豆          1008.75       3.50         +0.35%        -2.70%          1021.03      38
 CBOT 稻米          9.46          $0.00        +0.00%        -0.21%          $9.67        34
 WTI 原油           53.59         $0.29        +0.54%        +3.26%          $48.61       70
 汇率                                                                                     
 欧元/美元          $1.039        -$0.001      -0.12%        -0.55%                       
 美元/澳元          0.7256        0.001        +0.15%        -0.66%                       
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
            
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>  

 (编译 王丽鑫/王颖；审校 李婷仪/郑茵)

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