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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 10:06 BJT

《汇市简讯》美元兑韩元上涨，外汇当局伺机出手

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* 韩国外汇当局暗示市场不要测试1,200水平

* 韩国央行可能伺机击退多头攻势，而这可能引发止损卖盘

* 美元兑韩元因口头警告而跌至1,195.1

* 韩国特别检察官办公室对总统朴槿惠友人崔顺实之女发出拘捕令

(完) (编译 戴素萍 审校 李婷仪)

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