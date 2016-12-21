台湾汇市：台币兑美元盘初仍持于32元附近整理，持续消化出口商抛汇卖需

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月21日 - 台币兑美元 周三盘初仍持于32元附近盘整。汇银人士表示，国际美元续强令台币趋弱整理，惟盘面持续消化出口商抛汇卖需，今日料台币暂在32元上下窄幅波动。
他们表示，台北外汇开盘一小时成交量约1.60亿美元，交投持稳偏热，上日同时段为1.93亿美元，交投主要来自出口商抛汇卖压，至于外资虽偏向汇出但量能不大。
〞台币有点上也上不去，下也下不来。〞一位民营银行交易员说。
本地时间10:18，韩元兑美元 报1,195.1，上日收在1,193.4。台币兑美元报32.002，交投区间介于31.990-32.013，上日收在32.005。台股 则跌0.16%报9,222.63点。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由价平转为溢价；目前一个月美元/台币远汇 报32.052/32.090，上日收在32.040。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.980-32.030
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--《焦点》日本央行上调对经济评估,同时维持货币政策不变 (完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)
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