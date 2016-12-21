香港个股：深圳国际为前海项目引入深圳控股为股东，涉资11.2亿元人民币

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月21日 - 深圳国际 宣布，为其全资拥有的前海置业公司引入同具深圳市政府背景的房地产商--深圳控股 为股东，深圳控股将向前海置业注资11.2亿元人民币，以取得后者50%股权。
深圳国际在声明中称，本次增资的作价较前海置业于增资前的账面资产净值溢价约11.15亿元，主要由其所持有的发展项目地块使用权的市值较账面值溢价约11.04亿元产生。增资事项的11.15亿元溢价将使深圳国际录得税前收益，实质数额需待核数师进行最终审核。
深圳国际表示，通过这次增资，能让公司锁定项目地块的价值及利润，并引入新投资强强联合。
前海置业拥有位于前海深港合作区19单元06街坊的宗地，总建筑面积5.29万平方米，作为住宅用途。根据增资协议的条款，增资款将用于前海置业偿还欠付西部物流的发展项目地块的土地价款。
周三早盘中段，深圳控股股价升0.65%，报3.1港元；深圳国际则涨3.21%，报11.56港元。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。