香港个股：深圳国际为前海项目引入深圳控股为股东，涉资11.2亿元人民币

路透香港12月21日 - 深圳国际 宣布，为其全资拥有的前海置业公司引入同具深圳市政府背景的房地产商--深圳控股 为股东，深圳控股将向前海置业注资11.2亿元人民币，以取得后者50%股权。

深圳国际在声明中称，本次增资的作价较前海置业于增资前的账面资产净值溢价约11.15亿元，主要由其所持有的发展项目地块使用权的市值较账面值溢价约11.04亿元产生。增资事项的11.15亿元溢价将使深圳国际录得税前收益，实质数额需待核数师进行最终审核。

深圳国际表示，通过这次增资，能让公司锁定项目地块的价值及利润，并引入新投资强强联合。

前海置业拥有位于前海深港合作区19单元06街坊的宗地，总建筑面积5.29万平方米，作为住宅用途。根据增资协议的条款，增资款将用于前海置业偿还欠付西部物流的发展项目地块的土地价款。

周三早盘中段，深圳控股股价升0.65%，报3.1港元；深圳国际则涨3.21%，报11.56港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 乔艳红)