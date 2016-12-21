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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 10:39 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆回落，美债收益率下跌

路透12月21日 - 0224GMT
    
    * 美元兑日圆因进口商买汇而升至118.06后，转为下跌
    * 美元/日圆在亚洲盘稍早来到117.71下方，创下日低117.61
    * 美元/日圆回到趋平的100小时移动均线切入位117.77下方，小时图
基准线在117.65附近
    * 下方为小时图一目均衡云区117.07-49，可能成为更多跌势的缓冲
    * 仍有逢低买进策略，日本进口商和投资者的兴致不减
    * 美债收益率下跌可能带动新的日本投资者买盘    
    (完)
  
 (编译 戴素萍 审校 李爽)

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