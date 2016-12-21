《汇市简讯》美元兑日圆回落，美债收益率下跌

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透12月21日 - 0224GMT * 美元兑日圆因进口商买汇而升至118.06后，转为下跌 * 美元/日圆在亚洲盘稍早来到117.71下方，创下日低117.61 * 美元/日圆回到趋平的100小时移动均线切入位117.77下方，小时图 基准线在117.65附近 * 下方为小时图一目均衡云区117.07-49，可能成为更多跌势的缓冲 * 仍有逢低买进策略，日本进口商和投资者的兴致不减 * 美债收益率下跌可能带动新的日本投资者买盘 (完) (编译 戴素萍 审校 李爽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。