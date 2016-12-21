《路透晚报》--12月21日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经/金融】

--中国政策：推进农业供给侧改革，确保粮食安全并优化结构--农村工作会议

周二结束的中国中央农村工作会议指出，要推进农业供给侧结构型改革，要在确保粮食安全基础上，着力优化产业产品结构，要把发展农业适度规模经营与农业脱贫攻坚结合起来，与推行新型城镇化相适应。

--中国农业：明年供给侧改革敲定五大任务，包括结构调整和推进改革等--农业部长

中国农业部长韩长赋称，中国农业受“两块板”、“两道箍”束缚明显，明年农业供给侧改革包括五项重点任务，即调整农业结构，推进绿色发展、创新驱动和农村改革，稳定粮食生产。他并称，明年粮食生产不追求增产，但要防止出现大的滑坡，“这是底线”。

--中国政策：钢铁、电解铝等过剩行业不得以任何方式备案新增产能--国务院

中国国务院发布通知称，对于钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、船舶等产能严重过剩行业的项目，各地方、各部门不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。

--中国金融：加强国有金融企业股权管理，加大产权进场公开交易力度--财政部

中国财政部通知称，各级财政部门要加强国有金融资产监管，规范国有产权流转，切实防范国有资产流失，促进国有金融资本保值增值。要注重通过公司治理结构依法行使股东权利，并进一步加大国有金融企业产权进场公开交易力度。

--中国经济：有能力应对美联储加息，需稳定增长、管理资本流动和预期--专家

人民日报海外版刊载专家观点称，只要中央政府能够与市场充分沟通，合理完善和调整人民币汇率机制，并给出明确的人民币汇率预期，那么中国经济就能够顶住美元加息的压力。尽管短期内会面临阵痛，但方向还是乐观的。

--中国经济：严惩新能源汽车骗补，苏州吉姆西被取消整车生产资质--工信部

中国工业和信息化部网站称，继2016年9月份财政部将新能源汽车部分严重“骗补”的典型案例向社会公开曝光之后，工信部公布了对苏州金龙等企业的行政处罚决定，其中对骗补情节最为严重的苏州吉姆西给予“取消整车生产资质”的处罚。

--两岸关系：台湾与西非国家圣多美断交，两岸关系恐陷冰点

台湾外交部表示，终止与西非国家--圣多美和普林西比外交关系。时值两岸关系敏感时刻，此可能进一步使两岸关系更陷冰点。 中国外交部则称，西非国家圣多美宣布自即日起与台湾断交，中方对此表示赞赏。

【固定收益】

--中国债市：至少一家国有银行已通过回购向基金公司提供流动性支持--消息

两位消息人士透露，中国国有银行中已至少有一家通过回购交易，向基金公司提供流动性支持，金额高达数十亿元人民币。这显示非银机构近期无法从银行获得流动性支持的僵局正在好转。

--中国债市动态：五年国债期货尾盘触涨停，此前路透报导银行向基金提供流性

国海证券代持事件落定带动中国债市向好，午后在路透有关国有银行向基金提供流动性支持报导发出后，五年期国债期货主力合约扩大涨幅并一度触及涨停；银行间债市现券买气亦明显增加，10年国开债收益率再探今日低点。

--中国公开市场：今日将进行2,100亿元逆回购，单日净投放900亿元

中国央行公开市场今日进行总额2,100亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,100亿元，14天期700亿元，28天期300亿元，中标利率分别为2.25%、2.40%和2.55%。据此计算，单日净投放900亿元。

--中国个股：国海证券称认可伪造其印章并私签债券交易的相关交易协议

近期中国债市关注焦点--债券代持风波的主角国海证券发布公告称，周二其已与伪造国海证券印章并私签债券交易协议事件的相关机构召开协调会议，公司决定认可与相关各方的债券交易协议。

--新债招标：中国三年和七年国债共获20.6亿元追加认购，定位远低于预期

中国财政部公告称，今日招标续发行的三年和七年两期国债，共获20.6亿元人民币追加认购，最终发行量分别为170.8亿元和169.8亿元。其中三年期续发国债加权中标收益率3.0065%，七年期收益率3.1797%，均大幅低于预期。

--中国货币市场：缴税近尾声资金面好转，非银融资难度亦改善但跨年需求不减

中国银行间市场资金面进一步好转，非银类机构融资难度亦改善。交易员称，随着月度缴税临近尾声，央行公开市场继续投放，同时国海证券代持风险事件落定亦提振信心，银行类机构拆借较为容易，而非银类机构亦逐步恢复正常价格。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘缩量微升，境内外共同维稳控制人民币贬值预期

人民币兑美元即期早盘缩量微升，中间价则小跌。交易员称，中间价或仍有一定过滤，幅度与上日相近。客盘仍有较大购汇需求，大行在关键点位继续提供美元流动性。由于汇价波动上升且双边报价点差扩大，机构倒量大为减少，成交缩量。

--中国外汇：目前跨境资本流动风险可控,将加强外汇市场监管--央行副行长

中国央行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜周二称，目前跨境资本流动风险可控，支撑国际收支平衡的根本性因素仍然长期存在；未来将着力防范跨境资本流动风险，加强外汇市场监管。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数均续涨，CFETS指数升至95.10

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.05%至95.1；SDR篮子指数微升至95.8，BIS篮子指数微升至96.44。

--投行观点：中国外储近期可能跌破3万亿美元，监管层或加强管理应对冲击--中金

中金公司发布研报称，中国外汇储备可能在近期跌破3万亿美元，叠加个人换汇的集中增加，将会对市场造成心理冲击。尽管外储规模在2.6万亿美元以上不构成国际收支安全的威胁，但监管层可能强化资本流出管理，必要时加强个人换汇管理，并增加窗口指导来应对。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指反弹收升逾1%，流动性有所缓解大盘蓝筹股领涨

中国股市沪综指反弹收升逾1%。分析师指出，今日大盘高开高走，大盘蓝筹股领涨，央企混合所有制改革概念股走势较强。年底前流动性紧张状况告一段落，股指出现止跌企稳反弹迹象，料后市仍可持续。沪综指收报3,137.43点，涨34.55点或1.11%；今日上海A股成交2,041亿元人民币，上日为1,714亿元。

--《鸡年展望》中国A股难有趋势性机会，经济滞胀预期下股指料呈区间震荡

2017年中国经济或将步入滞胀时代，投资者对于此背景下的资本市场运行普遍缺乏应对经验，料中国A股明年难有趋势性机会，整体或将陷入横盘加震荡的格局中。

--中港证券：2016年沪股通成交金额按年大跌五成，港股通则升4%--港交所

香港交易及结算所称，2016年沪股通的成交金额按年大跌五成，港股通则微升4%。截至12月15日为止，沪股通于2016年的成交总额为71.9亿元人民币，港股通的成交总额78.3亿港元。

--中港个股：光大银行拟在境内发行至多500亿元优先股，补充一级资本

中国光大银行周二晚间刊登公告称，拟发行不超过5亿股境内优先股，募集资金总额不超过500亿元人民币，募集资金将全部用于补充该行其他一级资本。

--中港个股：工行将合理安排信贷投放总量结构，增强和风险赛跑意识--董事长

工商银行董事长易会满表示，工行将合理安排信贷投放总量和结构，更加注重盘活存量，深化房地产信贷结构调整，同时进一步加强对各类风险演化特征和趋势的分析研判，增强和风险赛跑的意识。

--香港股市：今年衍生产品市场刷新多项纪录，期货成交同比增一成--港交所

香港交易及结算所有限公司周二公布，今年衍生产品市场创下多项新纪录，其中期货总成交量达逾8,095万张合约，比去年全年所创纪录还高出一成。

--香港房地产：政府未来10年房屋供应维持46万个，公营建屋量落后目标

香港政府周二表示，2017/18至2026/27财政年度的10年房屋供应目标维持在46万个的水平，公私营房屋比例仍为6:4；但官员表示，政府未来10年兴建公营房屋数量，与供应目标有落差。

--中国个股：金隅股份及冀东集团、工行签订债转股框架协议，规模50亿元

中国北京金隅股份有限公司公告，近日与冀东发展集团、工行北京分行、工行河北分行签订债转股合作框架协议，意向规模50亿元人民币，可分期实施。

--《独家新闻》中国光明食品聘请高盛协助出售谷物食品商Weetabix--消息

根据三位熟知此事的消息人士，中国光明食品集团已聘请高盛协助出售旗下早餐谷物生产企业Weetabix。该交易对Weetabix这家英国知名品牌的估值约为10亿英镑。

--香港个股：深圳国际为前海项目引入深圳控股为股东，涉资11.2亿元人民币

深圳国际宣布，为其全资拥有的前海置业公司引入同具深圳市政府背景的房地产商--深圳控股为股东，深圳控股将向前海置业注资11.2亿元人民币，以取得后者50%股权。

--中港个股：中石化湛江中科合资广东炼化一体化项目全面开工建设

中国石油化工集团公司公司网站上称，中国石化最大的在建项目、广东省重点建设项目--中科合资广东炼化一体化项目全面开工建设。

--香港个股：中国信达向中远海运配售近62亿港元H股，补充核心一级资本

中国四大资产管理公司--中国信达称，计划向中国远洋海运集团旗下中远海运金融配售近62亿港元H股，以补充核心一级资本。

--中国企业：物流网络平台天地汇明年运费超千亿，正研究上市等融资方案