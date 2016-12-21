中港个股：中石化湛江中科合资广东炼化一体化项目全面开工建设

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京12月21日 - 中国石油化工集团公司周三在公司网站上称，中国石化最大的在建项目、广东省重点建设项目--中科合资广东炼化一体化项目全面开工建设。
中国石化称，该项目选址广东湛江经济技术开发区东海岛新区，一期项目设计为1000万吨/年炼油系列生产装置、80万吨/年乙烯系列生产装置，以及储运罐区、热电联产、污水处理、码头、铁路等公用工程及配套设施。将建成常减压、渣油加氢脱硫等19套炼油主要装置和蒸汽裂解装置、高密度聚乙烯等10套化工装置。
中石化与石油输出国组织(OPEC)成员国科威特已达成初步协议，共同投资约90亿美元，合作建设炼化一体化项目。(完)
(编译 王琛；审校 郑茵)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。