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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 10:49 BJT

中港个股：中石化湛江中科合资广东炼化一体化项目全面开工建设

路透北京12月21日 - 中国石油化工集团公司周三在公司网站上称，中国石化最大的在建项目、广东省重点建设项目--中科合资广东炼化一体化项目全面开工建设。

中国石化称，该项目选址广东湛江经济技术开发区东海岛新区，一期项目设计为1000万吨/年炼油系列生产装置、80万吨/年乙烯系列生产装置，以及储运罐区、热电联产、污水处理、码头、铁路等公用工程及配套设施。将建成常减压、渣油加氢脱硫等19套炼油主要装置和蒸汽裂解装置、高密度聚乙烯等10套化工装置。

中石化与石油输出国组织(OPEC)成员国科威特已达成初步协议，共同投资约90亿美元，合作建设炼化一体化项目。(完)

(编译 王琛；审校 郑茵)

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