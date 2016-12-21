台湾货币市场：跨月利率维持高位，拆款到期续作为主

* 跨月拆借利率高挂，到期续作为主 * 资金已不若前月紧俏，顺利跨年料无虞 * 短票与RP利率低位成交略增加 记者 董永年 路透台北12月21日 - 台湾银行间年内短率周三持稳。资金调度人员指出，延续上日资金宽裕、利率维持 区间高档的气氛，拆款市场市况平稳，多以到期续作为主。 票券商资调人员表示，大型行库自两天前陆续供应跨月拆款，感觉资金状况已不若11月般紧俏，但龙头型 银行将两周拆款利率定在0.56%，且丝毫没有调整打算，其他行库则比照小幅下调1基点拆出。 〞是别人太低了吧，(拆入)需求蛮稳定的。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员称，为了调整年底的负债比，现行作法就是尽量卖出跨月短票，因此对拆款需求有所下降 。虽然明天央行就要召开理监事会议，但为了取得跨年资金，只要有需求，就会尽量卖出短票。 由于银行间累计超额准备已达1兆1,126亿台币，为了去化月内资金，午后等待央行冲销的队伍愈来愈长， 因此供应无虞。 本地时间 14:02 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.014 32.005 台湾加权股价指数<.TWII 9,204.26 9,242.41 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.171% 0.172% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.171-0.171% 0.171-0.280% --一周拆款利率区间 0.171-0.450% 0.173-0.450% --两周拆款利率区间 0.400-0.560% 0.185-0.580% **短票销售顺畅** 短票方面，票券商交易员指出，跨月短票销售顺畅，利率则维持高档，但也有少数天期偏短的跨月短票利 率，可以做到0.53%的低水准。 〞只要有人要还是卖他，搞不好下月农历年有人只作月内。〞一大型票券商交易主管说。 今日30天期自保短票利率承作区间主要成交在0.55-0.57%，少数成交在0.53%；上日亦同；月内自保短票 利率0.40-0.44%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.560%，区间在0.54-0.60%，成交金额88.36亿 台币；前日加权平均利率为0.558%，区间在0.35-0.60%，成交金额49亿台币。 台湾央行周三到期838亿台币定存单，发行金额待稍晚公布。 本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)222.2亿台币；本周余日分别有：周四6,026.2亿，及周五1,110亿。 拆款中心资料 显示，修正后周二银行超额准备为297亿台币，累计超额准备为1兆1,126亿台币、加 计前期1%的超额准备为1兆2,623亿台币。 **RP市场资金多** 债券附买回(RP)市场方面，券商交易员称，资金这几天自银行端开始宽松，今日投信、寿险也偏多，也可 缓步承作跨月RP。 一证券商交易员表示，银行端资金宽裕，像是昨日还不能做跨月的外商银行，今日就可以承作了。 〞跨月利率有慢慢下滑，与月内价差在收敛。〞一证券商交易员说。 虽然如此，市场气氛仍偏审慎。一大型票券商交易员表示，资金宽松的环境已经结束了，现在只能一天一 天看，要保持警觉。 今日证券商与金融机构短天期承作公债RP利率主要在0.32-0.33%，上日亦同；月内公司债附买回利率成交 在0.40-0.42%；跨月天期公债成交在0.35-0.40%，公司债则落在0.42%。 今日大型票券商与金融机构承作年内公债附买回利率参考区间在0.30-0.33%，上日则在0.30-0.35%；公司 债附买回利率落在0.30-0.35%，与上日亦同；而跨年公债参考利率维持上日水准；即在0.30-0.35%；公司债利 率区间则下移，主要成交在0.36-0.40%；上日则在0.38-0.40%。(完) (记者 董永年；审校 乔艳红)