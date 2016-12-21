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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 11:12 BJT

《全球汇市》美元守在14年高位，看好美国加速升息

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0411  1.0385  +0.25  -4.13  1.0860
    美元/日圆            117.58  117.84  -0.22  -2.26  120.30
    欧元/日圆         122.44  122.38  +0.05  -6.15  130.47
    美元/瑞郎            1.0266  1.0294  -0.27  +2.48  1.0018
    英镑/美元            1.2379  1.2365  +0.11 -16.01  1.4738
    美元/加元            1.3365  1.3367  -0.01  -3.43  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9418  6.9377  +0.06  +5.69  6.5680
    澳元/美元            0.7258  0.7259  -0.01  -0.23  0.7275
    新西兰元/美元        0.6937  0.6914  +0.33  +1.64  0.6825
    澳元/日圆         85.340  85.530  -0.22  -2.60  87.620
    新西兰元/日圆     81.590  81.480  +0.14  -0.48  81.980
    英镑/日圆         145.61  145.67  -0.04 -17.84  177.22
    澳元/新西兰元     1.0458  1.0493  -0.33  -1.93  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 戴素萍/汪红英/王琛/刘秀红/王兴亚；审校 张明钧/王丽鑫/高琦/孙茉莉/李爽)

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