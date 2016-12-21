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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 11:16 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元兑美元持于七个月低位附近

自特朗普11月赢得美国总统大选以来，澳元就呈现下跌趋势，因特朗普的政策被广泛视为将刺激通胀。

交易员认为，澳元近期前景看起来黯淡，下一道停损位于0.7150美元水准。关键阻力落在0.73美元，若突破此处，将引发小幅涨势。

“美元走强和工业金属价格下跌的同时发生，令澳元承受负面压力。”OANDA的资深外汇交易员Stephen Innes说道。

“没有大宗商品价格的支撑，澳元仍将容易受到美债收益率曲线趋陡的影响。”

澳元兑日圆 表现还不错，连续第二天上涨，此前日本央行维持货币政策不变。

欧元兑澳元 下跌，中止之前连续三个交易日的涨势，报在1.4306澳元，距离上周触及的七个月低点不远。

新西兰元兑美元 上涨0.4%至0.6938美元，主要是连跌五天后出现的技术性反弹。（完）

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