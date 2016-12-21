澳新汇市：澳元和新西兰元兑美元持于七个月低位附近

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
自特朗普11月赢得美国总统大选以来，澳元就呈现下跌趋势，因特朗普的政策被广泛视为将刺激通胀。
交易员认为，澳元近期前景看起来黯淡，下一道停损位于0.7150美元水准。关键阻力落在0.73美元，若突破此处，将引发小幅涨势。
“美元走强和工业金属价格下跌的同时发生，令澳元承受负面压力。”OANDA的资深外汇交易员Stephen Innes说道。
“没有大宗商品价格的支撑，澳元仍将容易受到美债收益率曲线趋陡的影响。”
澳元兑日圆 表现还不错，连续第二天上涨，此前日本央行维持货币政策不变。
欧元兑澳元 下跌，中止之前连续三个交易日的涨势，报在1.4306澳元，距离上周触及的七个月低点不远。
新西兰元兑美元 上涨0.4%至0.6938美元，主要是连跌五天后出现的技术性反弹。（完）
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍/高琦 审校 艾茂林/于春红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。