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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 16:12 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--12月21日

路透12月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地
时间16:10时，1港元=0.8955人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平
均溢价为24.09%，高于上交易日收盘的23.44%。    
  公司名      A股代码      H股代码    A股价格(元)   H股价格(港元)   A/H股比价
 工商银行                                     4.42           4.56         1.08
 建设银行                                     5.37           5.52         1.09
 中国银行                                     3.46           3.38         1.14
 农业银行                                     3.13           3.19         1.10
 招商银行                                    17.81          18.12         1.10
 中信银行                                     6.56           4.91         1.49
 交通银行                                     5.81           5.51         1.18
 民生银行                                     9.24           8.22         1.26
 中国人寿                                    23.97          20.40         1.31
 中国平安                                    34.74          39.20         0.99
 中国太保                                    28.60          27.80         1.15
 中信证券                                    16.17          15.86         1.14
 新华人寿                                    44.68          35.95         1.39
 海通证券                                    15.66          13.42         1.30
 华能国际                                     7.16           4.95         1.62
 大唐发电                                     3.86           2.01         2.14
 华电国际                                     5.10           3.39         1.68
 中煤能源                                     5.80           3.70         1.75
 中国神华                                    16.20          14.84         1.22
 中国石油                                     7.93           5.95         1.49
 兖州煤业                                    11.13           5.37         2.31
 中国石化                                     5.56           5.66         1.10
 上海石化                                     6.56           4.18         1.75
 中海油服                                    13.16           7.36         2.00
 仪征化纤                                     4.17           1.50         3.10
 中国铝业                                     4.37           3.15         1.55
 江西铜业                                    17.47          11.18         1.74
 洛阳钼业                                     3.86           1.84         2.34
 紫金矿业                                     3.42           2.40         1.59
 马钢股份                                     2.93           2.38         1.37
 鞍钢股份                                     5.21           4.80         1.21
 重庆钢铁                                     2.52           2.18         1.29
 海螺水泥                                    17.22          21.35         0.90
 洛阳玻璃                                    25.61           5.13         5.57
 京城机电                                    11.18           3.58         3.49
 中联重科                                     4.51           3.53         1.43
 金隅股份                                     4.37           2.63         1.86
 中国国航                                     7.32           5.13         1.59
 东方航空                                     6.90           3.60         2.14
 南方航空                                     7.21           4.21         1.91
 中国远洋                                     5.46           2.69         2.27
 中海集运                                     4.22           1.64         2.87
 中集集团                                    15.01          11.36         1.48
 中海发展                                     7.05           4.29         1.84
 宁沪高速                                     8.63           9.53         1.01
 深高速                                       8.66           6.76         1.43
 成渝高速                                     4.94           2.96         1.86
 皖通高速                                    17.21           6.09         3.16
 广深铁路                                     5.27           4.75         1.24
 中国南车                                     9.99           7.02         1.59
 中国交建                                    14.52           8.53         1.90
 中国铁建                                    11.68           9.87         1.32
 中国中铁                                     8.78           6.33         1.55
 长城汽车                                    10.78           7.24         1.66
 比亚迪                                      50.75          41.50         1.37
 广汽集团                                    23.22           9.27         2.80
 青岛啤酒                                    29.08          29.35         1.11
 白云山                                      23.75          19.06         1.39
 新华制药                                    12.46           5.22         2.67
 海信科龙                                    10.01           6.33         1.77
 南京熊猫                                    14.33           7.08         2.26
 晨鸣纸业                                    11.10           8.13         1.52
 上海医药                                    19.37          17.04         1.27
 中兴通讯                                    15.86          11.64         1.52
 东方电气                                    10.79           6.76         1.78
 潍柴动力                                    10.18          12.14         0.94
 东北电气                                     7.77           2.61         3.32
 广船国际                                    32.65          12.16         3.00
 昆明机床                                     7.82           2.45         3.56
 一拖股份                                    12.09           4.40         3.07
 北辰实业                                     4.13           2.36         1.95
 创业环保                                     8.29           3.82         2.42
 中国中冶                                     4.81           2.66         2.02
 金风科技                                    16.98          12.60         1.50
 丽珠                                        57.10          45.00         1.42
 万科                                        20.48          18.48         1.24
 郑煤机                                       7.06           4.22         1.87
 大连港                                       3.00           1.39         2.41
 山东墨龙                                    10.08           2.77         4.06
 浙江世宝                                    32.38           8.74         4.14
 复星医药                                    22.61          23.35         1.08
 光大银行                                     3.93           3.44         1.28
 东江环保                                    18.18          12.86         1.58
 上海电气                                     8.42           3.44         2.73
 广发证券                                    17.03          16.38         1.16
 华泰证券                                    18.19          15.10         1.35
 东方证券                                    15.63           7.64         2.28
 光大证券                                    16.11          12.56         1.43
 招商证券                                    16.79          12.08         1.55
            
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
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