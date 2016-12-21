日本股市：日经指数早盘小升触及一年高位，追随美股涨势

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
美元兑日圆 今日略走软，但仍接近12月15日触及的10个半月高位118.66。
除此之外，日股亦追随美股涨势。因预期即将上任的美国总统特朗普将提振财政支出、经济增长和通胀，美股近来大涨。
“成交清淡，所以如果你像我们一样有动量交易的方向，只会加剧这种市场走势，”Parry International Trading驻香港执行董事Gavin Parry说。
“但随着市场向20,000点大关靠拢，走势可能减弱，”他说，指出日经指数和道指 在此关口附近都有心理阻力位。道指周二收盘价只比20,000点低了25点。
日本政府周三上调对经济的整体评估，与日本央行更加乐观的看法一致，说明经济可能在企稳。
“经济温和复苏，同时部分地区的改善推后，”内阁府在每月例行经济报告中表示，这也是其自2015年3月来首度在报告中调升看法。
东证股价指数 持平于1,552.35点，JPX-日经400指数 略涨至13,917.58点。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。