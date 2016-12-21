日本股市：日经指数早盘小升触及一年高位，追随美股涨势

美元兑日圆 今日略走软，但仍接近12月15日触及的10个半月高位118.66。

除此之外，日股亦追随美股涨势。因预期即将上任的美国总统特朗普将提振财政支出、经济增长和通胀，美股近来大涨。

“成交清淡，所以如果你像我们一样有动量交易的方向，只会加剧这种市场走势，”Parry International Trading驻香港执行董事Gavin Parry说。

“但随着市场向20,000点大关靠拢，走势可能减弱，”他说，指出日经指数和道指 在此关口附近都有心理阻力位。道指周二收盘价只比20,000点低了25点。

日本政府周三上调对经济的整体评估，与日本央行更加乐观的看法一致，说明经济可能在企稳。

“经济温和复苏，同时部分地区的改善推后，”内阁府在每月例行经济报告中表示，这也是其自2015年3月来首度在报告中调升看法。