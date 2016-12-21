中国汇市：人民币早盘缩量微升，境内外共同维稳控制人民币贬值预期

* 人民币早盘缩量小升，中间价或仍有一定过滤

* 离岸人民币流动性仍偏紧，两地汇价继续倒挂

* 客盘购汇为主，大行维稳态度较为强硬

* 外围市场动荡短期人民币贬值预期仍难消

路透北京12月21日 - 人民币兑美元即期 周三早盘缩量微升，中间价则小跌。交易员称，中间价或仍有一定过滤，幅度与上日相近。客盘仍有较大购汇需求，大行在关键点位继续提供美元流动性。由于汇价波动上升且双边报价点差扩大，机构倒量大为减少，成交缩量。

他们并指出，美元指数仍保持强势，而监管层也明显拿出维稳的姿态，汇价年内破“7”的概率仍较小。而离岸人民币流动性依旧紧张，离岸做空人民币势头继续被挤压，两地汇价继续倒挂。

“只要两地汇价还在倒挂，就说明央妈还在，我们就不愿意单边大量持有美元。”一中资行交易员称。

另有中资行交易员表示，最近监管层主要在中间价方面有控制，并且关键点位有出力，展示出明显的维稳姿势。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)不同期限利率仍高于正常水平，其中隔夜 由周二的10.82%回落432个基点至6.49%；周二隔夜HIBOR已涨82个基点。路透终端显示，离岸人民币隔夜掉期隐含利率 周三盘中一度大涨248个基点至9.002%，最新则报3.812%；一日掉期隐含利率 最新报4.33%。

人民日报海外版周三刊载专家观点称，只要中央政府能够与市场充分沟通，合理完善和调整人民币汇率机制，并给出明确的人民币汇率预期，那么中国经济就能够顶住美元加息的压力。尽管短期内会面临阵痛，但方向还是乐观的。

北京时间11:39，人民币兑美元 即期报6.9496元,上日收报6.9509元，夜盘终报6.949元。今日人民币兑美元中间价 报6.9489元，上日为6.9468元。人民币兑美元即期成交额 为98.65亿美元，上日半日为236.33亿美元。

全球汇市方面，美元兑欧元周三徘徊在14年高位附近，因预期特朗普上台后美国升息脚步将加快。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.212元, 上日尾盘为7.2395元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.943元, 上一交易日尾盘报6.94元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.95，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.2351、5.9062和8.6044。