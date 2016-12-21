中国金融：加强国有金融企业股权管理，加大产权进场公开交易力度--财政部

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京12月21日 - 中国财政部周三通知称，各级财政部门要加强国有金融资产监管，规范国有产权流转，切实防范国有资产流失，促进国有金融资本保值增值。要注重通过公司治理结构依法行使股东权利，并进一步加大国有金融企业产权进场公开交易力度。
财政部网站刊登的关于进一步加强国有金融企业股权管理工作有关问题的通知指出，各级财政部门应严格规范国有金融资产确权、登记、评估、转让、清算、退出等程序和交易行为。按规范透明、公平公正的原则，实现全链条、全过程管理。
“各级财政部门应加强和规范国有金融企业增资扩股行为。”通知要求。
财政部要求，国有金融企业开展增资扩股业务，可通过公司治理程序确定意向投资方，意向投资方可通过省级以上产权交易所挂牌选择，其中涉及重点子公司实际控制权转移的，应在履行公司内部决策程序后，将增资方案报送主管财政部门。
财政部指出，财政部门出具的关于国有股权管理方案的确认文件，是有关部门批准成立股份公司、发行审核的必备文件和证券交易所进行股权登记的依据。国有金融企业应在公开发行上市前，将国有股权管理方案报主管财政部门确认。（完）
浏览意见原文，点选链接：here (发稿 张晓翀；审校 林高丽)
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路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。