中国债市动态：国海事件落定现券收益率下行，新发国债结果向好

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透上海12月21日 - 前期压制债市的国海证券代持事件今日出现曙光，中国银行间债市周三早盘现券收益率和利率互换(IRS)应声下行，10年国开活跃券收益率盘初跌逾10个基点(bp)，随后经历小幅震荡趋稳，目前仍保留着7-8个bp的跌幅。
与此相应，国债期货早盘两个期限主力合约也录得较大涨幅，财政部上午招标的三年和七年两期新债，定位亦大幅低于预期。
交易员称，国海事件的初步解决在一定程度上缓和了短期债市压力，不过年底前资金面压力等储多不利因素仍在情况下，乐观情绪恢复的持续性还需要再观察。
华中一银行交易员表示，现券收益率在盘初跳低后渐趋稳，“市场现在真正的情绪还是观望。”
剩余期限近10年的国开活跃券160213盘初最低探至3.80%，目前成交在3.84%附近，上日尾盘为3.92%；10年期国债160017盘初在3.3%有成交，目前回升至3.33%，上日尾盘在3.36%附近。
近期中国债市关注焦点--债券代持风波的主角国海证券 今日稍早称，周二已与伪造国海证券印章并私签债券交易协议事件的相关机构召开协调会议，公司决定认可与相关各方的债券交易协议。
财政部上午招标续发行的两期国债中标定位均大幅低于预期，其中三年期固息国债，加权中标收益率3.0065%，同时招标的七年期固息国债，加权中标收益率3.1797%，此前两期债市场预测均值分别为3.07%和3.35%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703 早盘收报98.215元人民币，较上日结算价上涨0.44%；10年期国债主力合约T1703 收报95.46元，涨幅为0.74%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。