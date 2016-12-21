中国债市动态：国海事件落定现券收益率下行，新发国债结果向好

路透上海12月21日 - 前期压制债市的国海证券代持事件今日出现曙光，中国银行间债市周三早盘现券收益率和利率互换(IRS)应声下行，10年国开活跃券收益率盘初跌逾10个基点(bp)，随后经历小幅震荡趋稳，目前仍保留着7-8个bp的跌幅。

与此相应，国债期货早盘两个期限主力合约也录得较大涨幅，财政部上午招标的三年和七年两期新债，定位亦大幅低于预期。

交易员称，国海事件的初步解决在一定程度上缓和了短期债市压力，不过年底前资金面压力等储多不利因素仍在情况下，乐观情绪恢复的持续性还需要再观察。

华中一银行交易员表示，现券收益率在盘初跳低后渐趋稳，“市场现在真正的情绪还是观望。”

剩余期限近10年的国开活跃券160213盘初最低探至3.80%，目前成交在3.84%附近，上日尾盘为3.92%；10年期国债160017盘初在3.3%有成交，目前回升至3.33%，上日尾盘在3.36%附近。

近期中国债市关注焦点--债券代持风波的主角国海证券 今日稍早称，周二已与伪造国海证券印章并私签债券交易协议事件的相关机构召开协调会议，公司决定认可与相关各方的债券交易协议。

财政部上午招标续发行的两期国债中标定位均大幅低于预期，其中三年期固息国债，加权中标收益率3.0065%，同时招标的七年期固息国债，加权中标收益率3.1797%，此前两期债市场预测均值分别为3.07%和3.35%。