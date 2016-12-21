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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 12:36 BJT

台湾股市：早盘小幅下滑，等待台湾央行利率会议

尽管周二收市后发布的11月外销订单数据胜过预期，但股市还是下跌。分析师称，该数据为台湾央行在周四的今年最后一次政策会议上维持指标利率不变铺平道路。

交投活跃的个股中，系统组装厂商宏基 跌0.8%，此前该公司董事会批准了约63亿台币的减值费用，但称这不会影响公司的运营和资金状况。(完)

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