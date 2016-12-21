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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 12:41 BJT

路透基点：台湾品佳集团寻求等值30亿台币贷款--TRLPC

路透香港12月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，品佳集团正在寻求约30亿台币(9,400万美元)等值的三年期贷款。

消息人士称，银行正在争标牵头行，贷款条件和细节尚未确定。

贷款以台币或美元支取皆可。

资金用于对2014年11月签署的等值24亿台币三年期贷款进行再融资，以及用作运营资本。当时的贷款由兆丰国际商业银行牵头，分为A部分24亿台币循环信贷和B部分8,000万美元循环贷款。两部分总额不能超过等值24亿台币。台币部分贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码67个基点，税前保底利率为1.7%，美元部分利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码115个基点。

品佳集团成立于1987年，向大型分销商和个人电脑制造商提供零件。(完) (编译 王丽鑫；审校 高琦)

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