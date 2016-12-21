路透基点：台湾品佳集团寻求等值30亿台币贷款--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，品佳集团正在寻求约30亿台币(9,400万美元)等值的三年期贷款。
消息人士称，银行正在争标牵头行，贷款条件和细节尚未确定。
贷款以台币或美元支取皆可。
资金用于对2014年11月签署的等值24亿台币三年期贷款进行再融资，以及用作运营资本。当时的贷款由兆丰国际商业银行牵头，分为A部分24亿台币循环信贷和B部分8,000万美元循环贷款。两部分总额不能超过等值24亿台币。台币部分贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码67个基点，税前保底利率为1.7%，美元部分利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码115个基点。
品佳集团成立于1987年，向大型分销商和个人电脑制造商提供零件。(完) (编译 王丽鑫；审校 高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。