主要国家经济指标预测--12月22日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月21日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,674 外资投资日本股票(亿日圆) 买超2,784 12月22日(四) 0001 英国GfK消费者信心指数 12月 负8 负8 0700 德国进口物价(较前月) 11月 -- +0.9% (较上年同期) -- -0.6% 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 10月 -- -6.8% (未经季节调整，较上年同期) -- +2.6% 工业销售(经季节调整，较前月) 10月 -- -4.6% (未经季节调整，较上年同期) -- -0.3% 1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 10月 -- -0.6% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -1.4% 1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 11月初值 -- 顺差38.5 1330 美国企业获利 第三季修正值 -- +7.6% 1330 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 11月 -4.7% +4.6% 扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.2% +0.8% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -0.1% +5.0% 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) +0.3% +0.2% 1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第三季终值 +3.3% +3.2% 最终销售 +2.8% +2.7% 消费者支出 -- +2.8% GDP平减指数 +1.4% +1.4% 个人消费支出(PCE)物价指数 +1.4% +1.4% 核心PCE物价指数 +1.7% +1.7% 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月17日当周 25.6 25.4 四周均值(万人) -- 25.775 续请失业金人数(万人) 12月10日当周 201.5 201.8 1330 美国全国活动指数 11月 -- 负0.08 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月 -0.2% +0.2% (较上年同期) +1.4% +1.5% 央行核心CPI(较前月) -0.1% +0.2% (较上年同期) +1.8% +1.7% 1330 加拿大零售销售(较前月) 10月 +0.2% +0.6% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.7% 持平 1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 10月 -- +0.6% (较上年同期) -- +6.1% 1500 美国实质个人支出(较前月) 11月 -- +0.1% 个人所得(较前月) +0.3% +0.6% 经调整后的个人支出(较前月) +0.3% +0.3% 核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) -- +1.7% 个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +1.4% 1500 美国领先指标(较前月) 11月 +0.2% +0.1% 1600 美国堪萨斯联储制造业指数 12月 -- 正9 综合指数 -- 正1 1800 美国达拉斯联储个人消费支出(PCE) 11月 -- +2.2% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 12月21日(三) 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 +0.8% -- 0900 意大利薪资指数(较前月) 11月 持平 -- (较上年同期) +0.4% -- 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 11月 122.1 113 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) 135.25 -- 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 407.3 -- 抵押贷款再融资指数 1449.4 -- 1500 美国成屋销售年率(万户) 11月 561 550 成屋销售(较前月) +0.7% -1.0% 1500 欧元区消费者信心指数 12月初值 负5.1 负6.0 2145 新西兰季度经常帐收支(亿新西兰元) 第三季 赤字48.91 赤字50.15 年度经常帐收支(亿新西兰元)截至9月底的一年 赤字74.8 赤字75.8 2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +1.1% +0.9% (较上年同期) +3.5% +3.7% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王琛/王洋；审校 汪红英)