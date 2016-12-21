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亚洲 | 2016年 12月 22日 星期四 07:25 BJT

****主要国家经济指标预测--12月22日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段      预估值         前值
    
    
    12月21日(三)

    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                   前周         --      买超2,674
         外资投资日本股票(亿日圆)                                        买超2,784
    
    12月22日(四)
    0001 英国GfK消费者信心指数                     12月          负8           负8
    0700 德国进口物价(较前月)                      11月           --         +0.9%
                     (较上年同期)                                 --         -0.6%
    0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月)        10月           --         -6.8%
                       (未经季节调整，较上年同期)                 --         +2.6%
               工业销售(经季节调整，较前月)        10月           --         -4.6%
                       (未经季节调整，较上年同期)                 --         -0.3%
    1000 意大利经季节调整零售销售(较前月)          10月           --         -0.6%
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                   --         -1.4%
    1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)        11月初值           --      顺差38.5
    1330 美国企业获利                            第三季修正值     --         +7.6%
    1330 美国耐久财(耐用品)订单(较前月)               11月      -4.7%        +4.6%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                       +0.2%        +0.8%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                       -0.1%        +5.0%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                 +0.3%        +0.2%
    1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率            第三季终值    +3.3%        +3.2%
             最终销售                                           +2.8%        +2.7%
             消费者支出                                           --         +2.8%
             GDP平减指数                                        +1.4%        +1.4%
             个人消费支出(PCE)物价指数                          +1.4%        +1.4%
             核心PCE物价指数                                    +1.7%        +1.7%
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)           12月17日当周     25.6         25.4
                 四周均值(万人)                                   --        25.775
                 续请失业金人数(万人)           12月10日当周    201.5        201.8 
    1330 美国全国活动指数                             11月        --        负0.08
    1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)            11月      -0.2%        +0.2%        
                                   (较上年同期)                 +1.4%        +1.5% 
               央行核心CPI(较前月)                              -0.1%        +0.2%        
                          (较上年同期)                          +1.8%        +1.7%
    1330 加拿大零售销售(较前月)                       10月      +0.2%        +0.6%
                扣除汽车的零售销售(较前月)                      +0.7%         持平  
    1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月)     10月        --         +0.6%
                                     (较上年同期)                 --         +6.1%
    1500 美国实质个人支出(较前月)                     11月        --         +0.1%
             个人所得(较前月)                                   +0.3%        +0.6%
             经调整后的个人支出(较前月)                         +0.3%        +0.3%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)              +0.1%        +0.1%
                                      (较上年同期)                --         +1.7%
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                    --         +0.2%
                                  (较上年同期)                    --         +1.4%
    1500 美国领先指标(较前月)                         11月      +0.2%        +0.1%
    1600 美国堪萨斯联储制造业指数                     12月        --           正9
                       综合指数                                   --           正1
    1800 美国达拉斯联储个人消费支出(PCE)              11月        --         +2.2%
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     现值          预估值    
    
    12月21日(三)
    
    0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)            11月       +0.8%            --           
    0900 意大利薪资指数(较前月)                     11月        持平            --           
                       (较上年同期)                            +0.4%            --           
    0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)           11月       122.1           113          
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑)                  135.25            --       
    1200 美国MBA抵押贷款市场指数                    前周       407.3            --           
                抵押贷款再融资指数                            1449.4            --         
    1500 美国成屋销售年率(万户)                     11月         561           550           
             成屋销售(较前月)                                  +0.7%         -1.0%         
    1500 欧元区消费者信心指数                   12月初值       负5.1         负6.0         
    2145 新西兰季度经常帐收支(亿新西兰元)         第三季   赤字48.91     赤字50.15      
               年度经常帐收支(亿新西兰元)截至9月底的一年    赤字74.8      赤字75.8      
    2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)          第三季       +1.1%         +0.9%         
                                (较上年同期)                   +3.5%         +3.7%         
    
    (完)  
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王琛/王洋；审校 汪红英)

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