中国货币市场：缴税近尾声资金面好转，非银融资难度亦改善但跨年需求不减

路透上海12月21日 - 中国银行间市场周三资金面进一步好转，非银类机构融资难度亦 改善。交易员称，随着月度缴税临近尾声，央行公开市场继续投放，同时国海证券代持风险 事件落定亦提振信心，银行类机构拆借较为容易，而非银类机构亦逐步恢复正常价格。 他们并称， 随着短期流动性逐步恢复向好，机构注意力多转向跨年，因市场需求仍旧 旺盛，料跨年资金价格仍难有回落；短期来看，除了央行公开市场投放外，预计12月底财政 存款投放能够对资金面提供助益。 上海一银行交易员称，“松了很多啦，感觉情绪明显好转了，现在隔夜押利率的基本都 在减点出，加权的价格上减点10bp(基点)的也有。” 她并称，前期央行MLF和最近这两天的公开市场投放量其实并不算少，主要是大家情绪 上比较谨慎不太愿意融出，随着月度缴税差不多要结束，国海证券的代持事件也暂时有了个 结果，出钱的机构就多起来了，主要还是市场心态的改善过程，不过也还需要时间修复。 近期中国债市关注焦点--债券代持风波的主角国海证券 今日稍早称，周二 已与伪造国海证券印章并私签债券交易协议事件的相关机构召开协调会议，公司决定认可与 相关各方的债券交易协议。 央行公开市场今日进行总额2,100亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,100亿元，14天 期700亿元，28天期300亿元。据此计算，单日净投放900亿元。 “非银的比前两天好很多，隔夜至少好借多了，不过跨年的还是不行，价格还在8%-10% ，还是天价啊，”北京一券商机构交易员表示，短期资金暂时松一点了，大家都想着怎么跨 年了。 他并表示，今年年底黑天鹅太多了，中央经济工作会议也定调明年货币政策稳健偏紧的 基调，还是不能掉以轻心；虽然年底财政存款可能投放比较多，但又怕央行在公开市场相应 回收一些，那样的话日子也还是不太好过。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:34 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.3326 2.3230 +0.96 七天 2.5822 2.5663 +1.59 14天 3.0260 3.3229 -29.69 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 4.4750 1.7300 +274.50 七天 4.5000 5.0000 -50.00 14天 5.5700 6.5000 -93.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.3500 2.3000 +5.00 七天 3.0000 2.6500 +35.00 14天 3.5000 3.5900 -9.00 Shibor 其中:隔夜 2.3450 2.3450 +0.00 七天 2.5440 2.5375 +0.65 三个月 3.2164 3.2040 +1.24 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)