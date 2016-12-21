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市场报道 | 2016年 12月 22日 星期四 07:57 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--12月22日-12月29日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段     预估值         前值

    12月19日当周
    
    12月22日(四)
    1330 美国企业获利                            第三季修正值     --         +7.6%
    1330 美国耐久财(耐用品)订单(较前月)               11月      -4.7%        +4.6%
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                       +0.2%        +0.8%
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                       -0.1%        +5.0%
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                 +0.3%        +0.2%
    1330 美国国内生产总值(GDP)环比年率            第三季终值    +3.3%        +3.2%
             最终销售                                           +2.8%        +2.7%
             消费者支出                                           --         +2.8%
             GDP平减指数                                        +1.4%        +1.4%
             个人消费支出(PCE)物价指数                          +1.4%        +1.4%
             核心PCE物价指数                                    +1.7%        +1.7%
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)           12月17日当周     25.6         25.4
                 四周均值(万人)                                   --        25.775
                 续请失业金人数(万人)           12月10日当周    201.5        201.8 
    1330 美国全国活动指数                             11月        --        负0.08
    1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)            11月      -0.2%        +0.2%        
                                   (较上年同期)                 +1.4%        +1.5% 
               央行核心CPI(较前月)                              -0.1%        +0.2%        
                          (较上年同期)                          +1.8%        +1.7%
    1330 加拿大零售销售(较前月)                       10月      +0.2%        +0.6%
                扣除汽车的零售销售(较前月)                      +0.7%         持平  
    1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月)     10月        --         +0.6%
                                     (较上年同期)                 --         +6.1%
    1500 美国实质个人支出(较前月)                     11月        --         +0.1%
             个人所得(较前月)                                   +0.3%        +0.6%
             经调整后的个人支出(较前月)                         +0.3%        +0.3%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)              +0.1%        +0.1%
                                      (较上年同期)                --         +1.7%
             个人消费支出(PCE)物价指数(较前月)                    --         +0.2%
                                  (较上年同期)                    --         +1.4%
    1500 美国领先指标(较前月)                         11月      +0.2%        +0.1%
    1600 美国堪萨斯联储制造业指数                     12月        --           正9
                       综合指数                                   --           正1
    1800 美国达拉斯联储个人消费支出(PCE)              11月        --         +2.2%
    
    12月23日(五)
    1230 美国建筑许可年率(万户)                    11月修正值     --         120.1
             建筑许可(较前月)                                     --         -4.7%
    1330 加拿大GDP(较前月)                            10月       持平        +0.3%
    1500 美国密西根大学消费者信心指数               12月终值     98.0         98.0
                             现况指数                           112.0        112.1
                             预期指数                            89.0         88.9
    1500 美国新屋销售年率(万户)                       11月       57.5         56.3
             新屋销售(较前月)                                   +2.1%        -1.9%
    
    12月26日当周
    
    12月26日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    12月27日(二)
    1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 10月     +0.5%       +0.4%
                        未经季节调整房价指数(较前月)               --        +0.1%
                                房价指数(较上年同期)             +5.1%       +5.1%
    1500 美国消费者信心指数                             12月     108.1       107.1    
    1500 美国里奇蒙联储综合制造业指数                   12月       --          正4
    
    12月28日(三)
    1200 美国MBA抵押贷款市场指数                        前周      --         407.3
                抵押贷款再融资指数                                --       1,449.4
    1500 美国成屋待完成销售(较前月)                     11月     +0.4%       +0.1%
    
    12月29日(四)
    1330 美国一周初请失业金人数(万人)           12月24日当周      --           --
                 四周均值(万人)                                   --           --
                 续请失业金人数(万人)           12月17日当周      --           --
    1330 美国商品贸易收支(亿美元)                   11月初值      --     逆差619.9
             趸售(批发)库存(较前月)                               --         -0.4%
    (完)
        
     经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 杜明霞；审校　戴素萍)

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