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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 14:26 BJT

日本股市：日经指数小幅收低，因遭投资者获利了结

路透东京12月21日 - 日股日经指数周三小幅收低，节前市场交投震荡，因市场在早先触及的逾一年高位盘旋之后，投资者锁定获利。

日经指数 收跌0.3%至19,444.49点，早盘曾涨至平盘上方。

东证股价指数 跌0.5%至1,544.94点，JPX-日经400指数 下挫0.4%至13,850.89点。(完)

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