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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 14:44 BJT

新兴汇市：韩元和泰铢触及数月低点，市场担心美国升息步伐加快

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            117.54    117.88   +0.29   +2.35    120.30
    坡元            1.4437    1.4461   +0.17   -1.81    1.4175
    台币          32.004    32.005   +0.00   +3.32    33.066
    韩元           1192.75   1193.40   +0.05   -1.49   1174.95
    泰铢             36.00     36.01   +0.03   +0.06     36.02
    菲律宾披索       49.99     50.00   +0.03   -6.17     46.90
    印尼卢比      13460.00  13425.00   -0.26   +2.41  13785.00
    印度卢比       67.87     68.04   +0.25   -2.53     66.15
    马币            4.4770    4.4780   +0.02   -4.18    4.2900
    人民币          6.9507    6.9490   -0.02   -6.60    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完)
    
      
      
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 (编译 王兴亚/刘秀红/张明钧; 审校 孙茉莉/白云/于春红)

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