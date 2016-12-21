台湾股市：量缩小幅收低，年底外资放假交投缺乏方向

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月21日 - 台湾股市周三小幅收低。分析师指出，外资年底降低交易部位，令市场缺乏方向， 成交值也萎缩至600亿台币以下。 台湾加权股价指数 收低0.41%，至9,204.26点；今日成交初值 为577.84亿台币，上交易 日修正后为603.43亿。 〞外资交易占大盘比重，这两天从26%降到两成左右。〞元大投顾市场研究部经理薛舜日说。 他并指出，虽然根据内部研究，台股指标性企业明年获利增长可达12%，明显优于今年的2%，但今年台股 一路被热钱拱上来，指数已来到相对高位，自然无法吸引投资人进场追价。 他预估，台股明日交易区间料在9,120-9,300点。 本地时间14:40，亚洲主要股市涨跌均不明显，MSCI亚太明晟指数 升0.24%。 (完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。