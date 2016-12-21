台湾股市：量缩小幅收低，年底外资放假交投缺乏方向

路透台北12月21日 - 台湾股市周三小幅收低。分析师指出，外资年底降低交易部位，令市场缺乏方向， 成交值也萎缩至600亿台币以下。 台湾加权股价指数 收低0.41%，至9,204.26点；今日成交初值 为577.84亿台币，上交易 日修正后为603.43亿。 〞外资交易占大盘比重，这两天从26%降到两成左右。〞元大投顾市场研究部经理薛舜日说。 他并指出，虽然根据内部研究，台股指标性企业明年获利增长可达12%，明显优于今年的2%，但今年台股 一路被热钱拱上来，指数已来到相对高位，自然无法吸引投资人进场追价。 他预估，台股明日交易区间料在9,120-9,300点。 本地时间14:40，亚洲主要股市涨跌均不明显，MSCI亚太明晟指数 升0.24%。 (完)