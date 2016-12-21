版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 16:43 BJT

台湾汇市：台币连五日收跌至近五个月新低，外资偏汇出惟出口商抛汇增温

* 台币兑美元连五日收跌至近五个月新低
    * 国际美元续强令台币持在32元趋弱整理
    * 出口商抛汇增温，惟外资买汇力道也提高
    * 明日台币主要波动区间料在31.980-32.050

    路透台北12月21日 - 台币兑美元 周三连续第五日收跌至近五个月新低。汇银
人士表示，国际美元续强令台币区间偏弱整理，且外资在11点FIXING(定价)交易也引导台币
趋跌，海外NDF三个月天期内美元/台币换汇点已同步转为溢价，惟台币现货持续消化年底出
口商抛汇卖需，致台币续持在32元附近窄幅波动。
    
    台币兑美元今日收在32.020，收盘前低是7月27日的32.068。他们指出，由于年底出口
商抛汇卖压仍待消化，台币贬势相较落后于韩元等亚币，海外法人对台币补贬预期稍显增温
，只不过年底前台币暂且去化出口商美元卖压，短线料台币现货多在32元狭幅盘整。
    
    〞出口商看到32元就会一直卖、一直卖不停；32元这边要消化一次、两次才会比较好。
 〞一位大型公股银行交易员说。
    
    另位资深汇银人士也称，由于此次农历年春节假期落点较早，出口商一过完年底随即要
调度年终奖金及后续薪资发放等资金需求，预计这波出口商抛汇卖需将延续到农历年春节前
，将明显缓和年底台币跌势。
    
    资金流向方面，交易员指出，台北外汇及元太外汇今日成交量合计增至13.23亿美元，
交投较显热络，主要来自出口商在台币贬破32元整数关卡的抛汇卖压加重，以及外资买汇需
求也略较日前增多。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅
度小幅增加；目前一个月美元/台币远汇 报32.030/32.060，上日收在32.040
。 
    
    台湾股市周三收跌0.41%至9,204.26点。证交所资料显示，外资及陆资在台股卖超54.63
亿台币，连续第四日卖超；上交易日修正后为卖超19.20亿台币。   
         
    交易员预估明日台币兑美元主要的交易区间暂看31.980-32.050。
    
    韩元兑美元 周三缩减稍早跌幅，因出口商卖出美元，且外界预期外汇当局将
进入市场平抑单边外汇波动，这些因素都支撑了韩元。韩元兑美元今收报1,193.9；上日收
在1,193.4。 

    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选      
 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价   成交量  上日成
                       报价                                     亿美元  交量／
                                                                        亿美元
                                                                              
 台北外汇经纪公      32.020     32.005  31.990-32.021  32.009     9.12    6.94
 司                                                                     
 元太外汇经纪公      32.020     32.005  31.990-32.020  31.990     4.11    4.10
 司                                                                     
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期          0.020/0.040               0.015/0.035
 美元/台币六个月期        -0.060/-0.020              -0.075/-0.035
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价           

 (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐