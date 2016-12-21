台湾汇市：台币连五日收跌至近五个月新低，外资偏汇出惟出口商抛汇增温

* 台币兑美元连五日收跌至近五个月新低 * 国际美元续强令台币持在32元趋弱整理 * 出口商抛汇增温，惟外资买汇力道也提高 * 明日台币主要波动区间料在31.980-32.050 路透台北12月21日 - 台币兑美元 周三连续第五日收跌至近五个月新低。汇银 人士表示，国际美元续强令台币区间偏弱整理，且外资在11点FIXING(定价)交易也引导台币 趋跌，海外NDF三个月天期内美元/台币换汇点已同步转为溢价，惟台币现货持续消化年底出 口商抛汇卖需，致台币续持在32元附近窄幅波动。 台币兑美元今日收在32.020，收盘前低是7月27日的32.068。他们指出，由于年底出口 商抛汇卖压仍待消化，台币贬势相较落后于韩元等亚币，海外法人对台币补贬预期稍显增温 ，只不过年底前台币暂且去化出口商美元卖压，短线料台币现货多在32元狭幅盘整。 〞出口商看到32元就会一直卖、一直卖不停；32元这边要消化一次、两次才会比较好。 〞一位大型公股银行交易员说。 另位资深汇银人士也称，由于此次农历年春节假期落点较早，出口商一过完年底随即要 调度年终奖金及后续薪资发放等资金需求，预计这波出口商抛汇卖需将延续到农历年春节前 ，将明显缓和年底台币跌势。 资金流向方面，交易员指出，台北外汇及元太外汇今日成交量合计增至13.23亿美元， 交投较显热络，主要来自出口商在台币贬破32元整数关卡的抛汇卖压加重，以及外资买汇需 求也略较日前增多。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点溢价幅 度小幅增加；目前一个月美元/台币远汇 报32.030/32.060，上日收在32.040 。 台湾股市周三收跌0.41%至9,204.26点。证交所资料显示，外资及陆资在台股卖超54.63 亿台币，连续第四日卖超；上交易日修正后为卖超19.20亿台币。 交易员预估明日台币兑美元主要的交易区间暂看31.980-32.050。 韩元兑美元 周三缩减稍早跌幅，因出口商卖出美元，且外界预期外汇当局将 进入市场平抑单边外汇波动，这些因素都支撑了韩元。韩元兑美元今收报1,193.9；上日收 在1,193.4。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 32.020 32.005 31.990-32.021 32.009 9.12 6.94 司 元太外汇经纪公 32.020 32.005 31.990-32.020 31.990 4.11 4.10 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 0.020/0.040 0.015/0.035 美元/台币六个月期 -0.060/-0.020 -0.075/-0.035 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)