全球金市：金价走坚，因美元弹离14年高点

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
“我们看到走势非常动荡，金价受到美元走势推动。(黄金)只是在下次大幅波动前原地踏步。金价目前处于非常强大的下行通道中，”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley称。
“如果金价突破心理关口1,100美元，那么在圣诞节前肯定将出现更多平仓卖盘，可能是难看的跌势。”
美元指数 跌0.2%，至103.140。
“美元的任何一次下跌都可能引发资金涌向黄金，”汇丰分析师 James Steel在研究报告中称。
“金价可能将接近1,100美元，但我们预计不会跌破该水准。如果确实跌破1,100，我们预计将出现逢低吸纳买盘，并且对价格敏感的买家将增加买盘。”
其他贵金属中，现货白银 涨0.1%，至16.10美元。
铂金 升0.4%至919.40美元。
钯金 跌0.2%至662.50美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/于春红; 审校 孙茉莉/王洋)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。