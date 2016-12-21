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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 15:03 BJT

全球金市：金价走坚，因美元弹离14年高点

“我们看到走势非常动荡，金价受到美元走势推动。(黄金)只是在下次大幅波动前原地踏步。金价目前处于非常强大的下行通道中，”OANDA资深市场分析师Jeffrey Halley称。

“如果金价突破心理关口1,100美元，那么在圣诞节前肯定将出现更多平仓卖盘，可能是难看的跌势。”

美元指数 跌0.2%，至103.140。

“美元的任何一次下跌都可能引发资金涌向黄金，”汇丰分析师 James Steel在研究报告中称。

“金价可能将接近1,100美元，但我们预计不会跌破该水准。如果确实跌破1,100，我们预计将出现逢低吸纳买盘，并且对价格敏感的买家将增加买盘。”

其他贵金属中，现货白银 涨0.1%，至16.10美元。

铂金 升0.4%至919.40美元。

钯金 跌0.2%至662.50美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 汪红英/于春红; 审校 孙茉莉/王洋)

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