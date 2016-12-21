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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 15:06 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：日本政府上调对经济的评估

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* 美元兑日圆跌0.29%，欧元兑美元上涨0.19%，澳元兑美元涨0.03%，新西兰元兑美元涨0.17%

* 美元兑坡元下跌0.15%，美元兑印尼卢比升0.26%，美元兑人民币涨0.02%，美元兑印度卢比跌0.26%，

* 日股日经指数跌0.26%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.25%，美国原油期货涨0.49%，美国10年期公债收益率报2.5495%，日本公债收益率报0.06%

* 日本政府上调对经济的评估，为2015年3月以来首次

* 中国货币市场：缴税近尾声资金面好转，非银融资难度亦改善但跨年需求不减 (完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 于春红)

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