金属期市：伦敦期铜进一步脱离一个月低点，因寄望需求升温

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.8%至每吨5,548美元，前一交易日收盘基本持平。但成交温和，不足2,000口，因为在圣诞节前流动性枯竭。
LME期铜周一跌至11月21日以来最低点5,459美元，不过年线涨幅料仍接近18%。
LME铜库存过去两周跳涨近三分之二，因交易商及金属公司急于在年底前结清头寸。这推动上海保税仓库铜升水下跌5美元至80美元，为10月底以来最低。
上海期货交易所主力期铜合约 涨0.8%%，至每吨45,330元人民币。
国际铜业研究组织(ICSG)在最新月度报告中称，9月全球精炼铜供应短缺1.5万吨，8月则为过剩15.6万吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/刘秀红；审校 于春红/艾茂林)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。