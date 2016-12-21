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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 15:19 BJT

金属期市：伦敦期铜进一步脱离一个月低点，因寄望需求升温

0700GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.8%至每吨5,548美元，前一交易日收盘基本持平。但成交温和，不足2,000口，因为在圣诞节前流动性枯竭。

LME期铜周一跌至11月21日以来最低点5,459美元，不过年线涨幅料仍接近18%。

LME铜库存过去两周跳涨近三分之二，因交易商及金属公司急于在年底前结清头寸。这推动上海保税仓库铜升水下跌5美元至80美元，为10月底以来最低。

上海期货交易所主力期铜合约 涨0.8%%，至每吨45,330元人民币。

国际铜业研究组织(ICSG)在最新月度报告中称，9月全球精炼铜供应短缺1.5万吨，8月则为过剩15.6万吨。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/刘秀红；审校 于春红/艾茂林)

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