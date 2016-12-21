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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 15:21 BJT

台湾债市：10年指标公债几无成交，心态消极观望央行明日决议

* 10年券105/11期公债殖利率收小升，几无成交
    * 消极心态下，观望明日央行决议
    * 105/11期明日殖利率区间料在1.16-1.20%

    路透台北12月21日 - 台湾指标10年公债105/11期 殖利率周三收盘小升，
几无成交。交易员指出，长假在前市场交易意愿低落。目前等待周四央行理监事会议等变数
厘清。
    
    他们表示，今年损益情况已不会有太大变化，且国际金融市场逐渐进入圣诞长假，交易
员心态消极。而这种交易清淡的情况不但预料会持续到年底，甚至到明年1月底的美国新总
统川普(特朗普)就职前都可能是这种情况。
    
    〞比起今年大局底定，明年的交易情况至少会比现在好一点，〞一位小型证券商交易员
说。
    
    他们认为，今年债市大幅上下波动，目前不论赚赔都不会有太大的进场意愿。但明年大
家重新开始，不管今年表现的如何，明年都要有所表现，至少交易心态上会不同。    
    
    本周四央行的理监事会议，各方虽多认为央行料将维持利率不变，但仍密切观察央行的
汇率政策以及央行对短率近上行是否有新的评论。 
          
    台湾央行将于周四(22日)召开第四季理监事会议。路透调查显示，逾九成受访金融机构
预计央行重贴现率将维持在1.375%不变，为连续第二季维持利率不变。      

    交易员预估，明日10年105/11期公债交易区间料1.15-1.20%。    
         收盘价                  涨跌幅  报价(%)           区间(%)      成交值
  年期     期别                  (基点)                               (亿台币)
    10   105/11                   +0.80   1.1890    1.1890-1.1890%        0.50
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选             
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选            
  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                         没有成交
  10    105/11                          1.1890%
   5    105/13                         没有成交
   3     105/1                         没有成交
   2    105/12                         没有成交
 (完)   

 (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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