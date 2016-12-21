台湾债市：10年指标公债几无成交，心态消极观望央行明日决议

* 10年券105/11期公债殖利率收小升，几无成交 * 消极心态下，观望明日央行决议 * 105/11期明日殖利率区间料在1.16-1.20% 路透台北12月21日 - 台湾指标10年公债105/11期 殖利率周三收盘小升， 几无成交。交易员指出，长假在前市场交易意愿低落。目前等待周四央行理监事会议等变数 厘清。 他们表示，今年损益情况已不会有太大变化，且国际金融市场逐渐进入圣诞长假，交易 员心态消极。而这种交易清淡的情况不但预料会持续到年底，甚至到明年1月底的美国新总 统川普(特朗普)就职前都可能是这种情况。 〞比起今年大局底定，明年的交易情况至少会比现在好一点，〞一位小型证券商交易员 说。 他们认为，今年债市大幅上下波动，目前不论赚赔都不会有太大的进场意愿。但明年大 家重新开始，不管今年表现的如何，明年都要有所表现，至少交易心态上会不同。 本周四央行的理监事会议，各方虽多认为央行料将维持利率不变，但仍密切观察央行的 汇率政策以及央行对短率近上行是否有新的评论。 台湾央行将于周四(22日)召开第四季理监事会议。路透调查显示，逾九成受访金融机构 预计央行重贴现率将维持在1.375%不变，为连续第二季维持利率不变。 交易员预估，明日10年105/11期公债交易区间料1.15-1.20%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 105/11 +0.80 1.1890 1.1890-1.1890% 0.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.1890% 5 105/13 没有成交 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)