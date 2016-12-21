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亚洲 | 2016年 12月 21日 星期三 15:20 BJT

《汇市简讯》美元/日圆多头走势暂歇，趋势线阻力有待克服

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* 多头走势停滞，但仍偏多上看119.52

* 119.52为125.86跌至99.00的76.4%回档位

* 我们在117.75做多，期待走势将会回升

* 目标价为119.45，停损价已经上提至116.94，略低于周二低点116.99

* 市场需要攻克2015年8月延伸而来、下滑中的趋势线，目前切入位在118.61

* 美元/日圆一目均衡云区图表 reut.rs/2hpMmnr

(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 高琦)

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