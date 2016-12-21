重发-日本债市：公债价格在淡静交投中略升，受央行总裁讲话支撑

(重发以调整格式) 路透东京12月21日 - 日本公债价格周三在淡静交投中略升，假期即将到来，投资者逐 渐离场。 指标10年期公债收益率 跌0.5个基点至0.060%，10年期日债期货<2JGBv1 >收升0.08%至149.81。 超长期公债方面，20年期公债收益率 跌1个基点至0.555%，30年期公债 收益率 回落0.5个基点报0.660%。 日本央行总裁黑田东彦周二粉碎了认为央行可能很快考虑加息的市场臆测，这支撑了债 市。黑田东彦承诺维持政策宽松，以实现日本央行2%的通胀率目标，同时日本央行发布更乐 观的经济预估。 尽管日央行考虑最终调整政策，但距离加息还很远。日央行消息人士称，对讨论提高10 年期公债收益率目标持更加开放的态度，甚至可能考虑在2017年的某个时候这样做。 日本政府周三上调对经济的整体评估，与日本央行更加乐观的看法一致，说明经济可能 在企稳。政府还上调对家庭支出、出口和企业信心的看法，称消费者的心态在改善，对亚洲 的出口在复苏。 在周末圣诞假期前，周五是日本的公共假日。日本央行年内最后一次会议已经结束，许 多投资者都在关闭仓位。 “波动非常小。我们看到今天资金流动很少，交易非常清淡，”大和证券资深分析师Ke iko Onogi表示。 “长期日债持坚，尤其是午后，因此收益率曲线今日面临一些趋平压力，”她说。“但 我并不认为这是趋势性的，因为年末时市场或许会比较平淡。” 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.180% +1.0 -0.190% 五年期公债 -0.080% +0.0 -0.080% 10年期公债 0.060% -0.5 0.065% 20年期公债 0.555% -1.0 0.565% 30年期公债 0.660% -0.5 0.665% 10年期公债期货 <0#JGB:> 149.81 +0.08 149.73 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽 审校 于春红)