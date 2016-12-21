表格：外资在韩国股市买超781亿韩元，已连续四天买超

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透首尔12月21日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0720GMT，外资在韩国股市买超78 1亿韩元，外资已连续四个交易日买超韩股，期间累计净买入2,114亿韩元(1.7735亿美元)的 股票。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 12月21日 78.1 -69.4 -7.7 ^12月20日 60.6 -29.1 -33.5 12月19日 5.0 -79.5 78.8 12月16日 67.7 -162.1 25.4 12月15日 -3.3 66.0 -67.6 12月14日 176.3 -189.0 13.2 12月13日 112.0 -14.7 -102.5 12月12日 84.8 14.8 -96.4 12月 9日 57.1 58.4 -117.7 12月 8日 28.4 655.1 -654.6 12月 7日 78.3 -90.8 14.1 12月 6日 117.5 292.9 -360.5 12月 5日 -4.5 101.3 -114.4 12月 2日 -0.9 -47.6 23.0 12月 1日 30.9 -52.7 20.8 ---------------------------------------------------- 本月以来 887.9 453.4 -1,379.6 ---------------------------------------------------- 今年以来 11,168.8 -5,101.0 -8,540.5 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完) (编译 高琦 审校 艾茂林)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。